Honda Team Asia Wanti-wanti Veda Ega Jelang Moto3 Republik Ceko 2026: Sirkuit Panjang dan Indah!

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan memulai perjuangannya di Moto3 Republik Ceko 2026. Jelang balapan, ia mendapat peringatan dari Manajer tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama.

Moto3 Republik Ceko 2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Brno. Perjuangan Veda Ega dan para rider lainnya akan dimulai dengan sesi free practice atau latihan bebas pada Jumat (19/6/2026) besok.

Bagi Veda Ega, seri balapan kesembilan ini menjadi tantangan tersendiri. Sirkuit Brno sendiri diketahui bakal menyuguhkan kombinasi komplet mulai dari tikungan-tikungan mengalir (flowing), trek lurus yang panjang, hingga perubahan elevasi yang cukup ekstrem.

Maka itu, Aoyama sebagai manajer tim memberikan pesan peringatan kepada Veda Ega dan juga Zen Mitani. Terlebih, sirkuit ini menjadi sirkuit pertama bagi kedua pebalapnya tersebut.

​"Ini adalah sirkuit yang sangat panjang dan indah, 5,4 kilometer dengan banyak perubahan elevasi dan tata letak yang sangat mengalir. Permukaannya cukup halus, dan ini adalah trek di mana para pembalap benar-benar dapat menikmati balapan," ujar Hiroshi Aoyama dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Kamis (18/6/2026).

Selain karakteristik menantang, Aoyama juga mengungkap satu hal lain yang bisa menyulitkan Veda Ega. Yakni berkaitan dengan kondisi cuaca yang diprediksi akan diselimuti suhu panas.

​"Kondisi diperkirakan akan panas, jadi ini akan menjadi akhir pekan yang menuntut fisik bagi semua orang," tutur dia.

"Bagi Veda dan Zen, ini akan menjadi sirkuit baru lainnya, jadi tujuan pertama adalah memahami tata letak dengan cepat dan membangun kepercayaan diri sesi demi sesi," tambahnya.

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Meski dihadapkan dengan rintangan berar, Honda Team Asia berharap para ridernya memetik hasil positif. Jeda waktu setelah Moto3 Hungaria dinilai sudah cukup bagi sang pembalap untuk memulihkan kondisi dan mengevaluasi performa.