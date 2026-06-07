Siapkan Ekosistem Olahraga Kampus yang Lebih Profesional, UPH Gandeng Campus League 

JawaPos.com - Campus League terus memperluas jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Terbaru, penyelenggara kompetisi olahraga antar kampus itu resmi menjalin kemitraan dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Karawaci, Tangerang, Sabtu (6/6).

Kesepakatan tersebut ditandatangani CEO Campus League Ryan Gozali dan Associate Vice President of Student Development Alumni & Corporate Relations UPH Dr. Andry M. Panjaitan. Kerja sama ini menjadi kolaborasi ketiga Campus League dengan perguruan tinggi setelah sebelumnya menggandeng Universitas Islam Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Bagi UPH, penandatanganan MoU tersebut memiliki arti khusus. Sebab, ini menjadi kerja sama pertama yang secara khusus dilakukan kampus tersebut di bidang olahraga.

“Ini adalah kesempatan pertama kami menandatangani MoU dalam bidang olahraga,” ujar Andry.

Dia menilai Campus League menawarkan prospek cerah bagi perkembangan olahraga nasional sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pengembangan student-athlete di lingkungan kampus.

“Campus League adalah secercah masa depan bagi olahraga Indonesia. Bagi kami, ini kesempatan untuk melangkah lebih jauh,” kata Andry M. Panjaitan.

Menurut Andry, kerja sama ini tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kompetisi. UPH juga dapat memanfaatkan ekosistem yang dimiliki Campus League untuk mendukung kegiatan akademik seperti pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, hingga penelitian.

“Campus League pasti punya database besar yang bisa dimanfaatkan untuk pelajaran, pengabdian, dan penelitian yang lebih bermakna,” tambah Andry M. Panjaitan.