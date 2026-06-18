Angin Segar Veda Ega Pratama! Rival Berbahaya Absen di Moto3 Ceko 2026, IntactGP Pincang

Veda Ega Pratama berpeluang memanfaatkan absennya David Munoz untuk meraih hasil lebih baik pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. (Instagram/@david64official)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama mendapat angin segar menjelang Moto3 Ceko 2026 setelah rival kuatnya, David Munoz, dipastikan absen akibat cedera. Pembalap Honda Team Asia itu berpeluang menghadapi persaingan yang sedikit lebih ringan di Sirkuit Brno, Republik Ceko, saat IntactGP kehilangan salah satu andalannya dalam dua seri beruntun.
Moto3 Ceko 2026 menjadi momen penting bagi Veda Ega Pratama untuk kembali memburu poin setelah gagal finis di zona poin pada GP Hungaria di Balaton Park.
Situasi tersebut semakin menarik karena David Munoz dipastikan tidak dapat turun balapan akibat cedera serius yang dideritanya pada seri sebelumnya.
Mengapa David Munoz Absen di Moto3 Ceko 2026?
David Munoz harus menepi dari lintasan setelah mengalami kecelakaan besar pada Moto3 Hungaria 2026.
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Pembalap asal Spanyol itu terlibat insiden dengan Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo dan Valentin Perrone dari Red Bull KTM Tech3 yang berujung pada cedera cukup parah.
Akibat kecelakaan tersebut, Munoz mengalami patah tulang panggul serta cedera pada lengan kiri.
Setelah menjalani evaluasi medis mendalam, IntactGP memutuskan pembalapnya harus kembali naik meja operasi untuk mendapatkan fiksasi yang lebih stabil pada area cedera sehingga proses pemulihan bisa berlangsung lebih optimal.
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Dampaknya, Munoz dipastikan absen dalam dua seri sekaligus, yakni Moto3 Ceko 2026 dan Moto3 Belanda 2026.
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