Ana/Trias Petik Pelajaran Usai Takluk dari Pasangan Tiongkok di Final Australian Open 2026

Ana/Trias jadi runner-up di Australian Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, kalah dari pasangan Tiongkok, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian di partai final Australian Open 2026. Kekalahan itu sekaligus membuat Ana/Trias gagal naik podium tertinggi.
Ana/Trias kalah dua gim langsung dari Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian dalam dua gim langsung dengan skor 22-24, 13-21. Duel 59 menit itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Minggu (14/6/2026).
Sejatinya, Ana/Trias punya peluang untuk merebut kemenangan di gim pertama. Tapi sayang, mereka kecolongan di poin-poin kritis karena bermain terlalu terburu-buru untuk mengunci kemenangan.
“Di gim pertama tadi memang dari awal kami sebenarnya sudah pegang permainan,” kata Ana dalam keterangan PBSI, Minggu (14/6/2026).
“Tapi pada saat poin-poin kritis itu butuh ketenangan yang lebih lagi dan lebih sabar lagi. Kami malah jadi terburu-buru ketika unggul. Di gim kedua coba lagi tapi mereka sudah lebih siap,” sambungnya.
Ana/Trias cukup menyesal atas kekalahan tersebut. Tapi, mereka tetap bersyukur dengan raihan podium kedua di Australian Open 2026.
“Kami tetap mensyukuri hasil ini walaupun belum bisa upgrade,” ujar Trias.
Ana/Trias mengambil hikmah dari kekalahan tersebut. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu menjadikan hasil kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk turnamen berikutnya.
“Ke depan yang harus ditingkatkan dari segi keyakinan dan lebih nekat, sabar dan tenangnya juga serta fokus di poin-poin akhir,” terang Ana.
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