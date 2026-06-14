Ana/Trias Petik Pelajaran Usai Takluk dari Pasangan Tiongkok di Final Australian Open 2026

JawaPos.com - Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, kalah dari pasangan Tiongkok, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian di partai final Australian Open 2026. Kekalahan itu sekaligus membuat Ana/Trias gagal naik podium tertinggi.

Ana/Trias kalah dua gim langsung dari Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian dalam dua gim langsung dengan skor 22-24, 13-21. Duel 59 menit itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Minggu (14/6/2026).

Sejatinya, Ana/Trias punya peluang untuk merebut kemenangan di gim pertama. Tapi sayang, mereka kecolongan di poin-poin kritis karena bermain terlalu terburu-buru untuk mengunci kemenangan.

“Di gim pertama tadi memang dari awal kami sebenarnya sudah pegang permainan,” kata Ana dalam keterangan PBSI, Minggu (14/6/2026).

“Tapi pada saat poin-poin kritis itu butuh ketenangan yang lebih lagi dan lebih sabar lagi. Kami malah jadi terburu-buru ketika unggul. Di gim kedua coba lagi tapi mereka sudah lebih siap,” sambungnya.

Ana/Trias cukup menyesal atas kekalahan tersebut. Tapi, mereka tetap bersyukur dengan raihan podium kedua di Australian Open 2026.

“Kami tetap mensyukuri hasil ini walaupun belum bisa upgrade,” ujar Trias.

Ana/Trias mengambil hikmah dari kekalahan tersebut. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu menjadikan hasil kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk turnamen berikutnya.