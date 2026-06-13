Tantang Unggulan Pertama di Final Australian Open 2026, Ana/Trias Bakal Tampil All Out!

Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses mengunci tiket final Australian Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses mengunci tiket final Australian Open 2026. Ana/Trias menyatakan bakal tampil habis-habisan di partai puncak demi merebut gelar juara.
Ana/Trias mengamankan tiket final setelah menumbangkan pasangan Taiwan Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Sabtu (13/6). Duet Pelatnas PBSI itu menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor akhir 15-21, 21-14, dan 21-10.
Ana/Trias bersyukur bisa melaju ke partai puncak Australian Open 2026. Apalagi, perjuangan mereka untuk meraih tiket tersebut tidak mudah setelah kecolongan di gim pertama.
“Alhamdulillah bisa menang dan ke final, tadi di gim pertama permainan belum sesuai dengan yang direncanakan tapi di gim kedua dan ketiga, kami bisa menerapkan permainan yang kami inginkan,” kata Trias dalam keterangan PBSI, Sabtu (13/6).
“Mereka belajar dari pertemuan pertama dan mereka sudah siap dengan polanya hari ini, di gim pertama kami terbawa ritme dan tempo mereka. Setelah itu kami bisa menemukan cara yang tepat untuk bangkit,” timpal Ana.
Ana/Trias sukses menapakkan kembali kakinya ke partai final setelah edisi tahun lalu juga berhasil melaju hingga babak tersebut. Tapi di edisi 2025, mereka kalah dari rekan senegaranya, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
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Meski demikian, Ana/Trias belum puas. Mereka menegaskan bakal tampil habis-habisan di partai final demi merebut gelar juara Australian Open 2026.
“Pasti senang bisa kembali ke final di sini tapi masih belum selesai, masih ada besok jadi kami harus lebih semangat dan all out,” tegas Trias.
Perjuangan Ana/Trias untuk merebut gelar juara tidak akan mudah. Pasalnya, mereka akan menghadapi pasangan ranking lima dunia dari Tiongkok, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.
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