Kata Sabar/Reza usai Susah Payah Lolos Final Australian Open 2026

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, susah payah lolos ke Australia Open 2026. Duet non Pelatnas PBSI itu mengakui, tiket partai puncak diraih lewat laga yang melelahkan.

Sabar/Reza mengunci tiket final setelah bungkam wakil Taiwan Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Heng di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, pada Sabtu (13/6). Mereka menang susah payah lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-18, 19-21, dan 23-21.

"Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan yang sangat tidak mudah. Benar-benar tough match tadi, benar-benar capek banget, pikiran capek, badan capek. Tapi bersyukur kami dikasih rejeki buat ke final. Mudah-mudahan besok di final bisa memberikan yang terbaik," kata Sabar dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (13/6).

"Sebenarnya kami sudah pernah bertemu dengan mereka tapi dengan partner berbeda. Jadi mereka daya tahannya lebih kuat, tekanannya lebih ada daripada pasangan sebelumnya. Kami sempat kewalahan juga menghadapi pola main mereka yang sangat-sangat agresif," timpal Reza.

Kesuksesan menembus partai final menjadi pencapaian yang manis karena menjadi final pertama Sabar/Reza di tahun ini. Pasangan ranking tujuh dunia itu kini menatap laga pamungkas turnamen berlevel Super 500 tersebut.

"Pastinya senang banget bisa masuk final pertama di tahun ini setelah hasil-hasil yang kurang baik," ujar Reza.

Mereka akan berhadapan dengan wakil Tiongkok, Chen Bo Yang/Liu Yi. Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua ganda putra itu di tahun ini. Sebelumnya, Sabar/Reza berhasil mengalahkan duet Tiongkok itu di babak perempat final Indonesia Open 2026. Pasangan non Pelatnas PBSI itu bakal mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih hasil positif.