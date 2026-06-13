Gagal Ciptakan All Indonesian Final di Australian Open 2026, Ubed: Belum Rezeki

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah menelan kekalahan di babak semifinal Australian Open 2026. Hasil tersebut membuat All Indonesian Final batal tercipta di sektor tunggal putra.

Ubed, sapaan karib Zaki Ubaidillah, gagal melaju ke partai final Australia Open usai kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok. Pemain muda Indonesia itu kalah lewat pertempuran tiga gim dengan skor 19-21, 21-9, 18-21 di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Sabtu (13/6).

Meski kalah, Ubed tetap bersyukur. Dia menegaskan telah memberikan yang terbaik, namun memang belum rezeki untuk menembus final sekaligus menciptakan All Indonesian Final di sektor tunggal putra.

“Pertandingan hari ini cukup ketat, saya tetap besyukur walaupun hasilnya belum memuaskan. Tadi saya sudah coba yang terbaik, ya mungkin belum rezeki,” kata Ubed dalam keterangan PBSI, Sabtu (13/6).

Ubed mengungkapkan bahwa kekalahannya di gim ketiga karena dirinya yang kurang siap meladeni permainan agresif Dong Tian Yao. Dia pun mengakui pemain Tiongkok tersebut tampil sangat baik di Australian Open 2026.

“Di akhir-akhir gim ketiga saya agak kaget karena dia mulai mempercepat tempo dan variasi depannya banyak variasi. Dia lebih berani dan lebih agresif di poin-poin kritis. Di turnamen ini dia memang bermain sangat baik, dia mempelajari pertemuan pertama kami tahun lalu,” ujar Ubed.

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Secara keseluruhan, Ubed tetap senang karena untuk pertama kalinya bisa mencapai babak semifinal turnamen BWF level Super 500. Namun, dia juga tak ingin berpuas diri begitu saja.

“Senang bisa menembus babak semifinal Super 500 pertama kali tapi pastinya saya belum puas, masih banyak lagi yang mau saya ke kejar di depan. Masih banyak yang harus diperbaiki dan dievaluasi lagi,” terang Ubed.