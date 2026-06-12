Higgs Games Island Pastikan Kedatangan Luís Figo di Jakarta pada 12 Juli

JawaPos.com - Jagat olahraga Tanah Air bersiap menyambut kedatangan salah satu maestro lapangan hijau terbaik dunia. Higgs Games Island (HGI) mengonfirmasi kedatangan mantan kapten timnas Portugal dan legenda Real Madrid Luis Figo, ke fX Sudirman, Jakarta, pada 12 Juli 2026.

Kehadiran peraih Ballon d'Or 2000 ini akan menjadi sajian utama dalam puncak rangkaian perhelatan Pesta Bola HGI 2026. Kedatangan Luis Figo kali ini membawa narasi baru, bagaimana visi taktis sepak bola elite bertransformasi dalam ekosistem olahraga berpikir (mind sport).

Sebagai Global Brand Ambassador HGI, Luis Figo memiliki sejumlah agenda eksklusif saat hadir ke Jakarta. Mulai sesi pertemuan dengan berbagai komunitas olahraga nasional, diskusi taktis dan penguatan kampanye olahraga berpikir, utamanya domino, yang kini telah mendapat pengakuan resmi sebagai salah satu cabang olahraga profesional di Indonesia.

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"Kami memahami sepenuhnya bahwa aspek strategi dan kesiapan mental merupakan pilar krusial dalam olahraga kompetitif. Kedatangan Luis Figo ke Jakarta pada 12 Juli 2026 merupakan sebuah pembuktian bahwa taktik sepak bola kelas dunia memiliki korelasi kuat dengan mind sport dalam genggaman. Figo adalah representasi bagaimana kecerdasan membaca permainan di lapangan hijau mampu menentukan kemenangan,” jelas Perwakilan HGI Ray.

Ray menambahkan, melalui momentum ini, HGI berkomitmen untuk mengimplementasikan standar profesionalisme olahraga berpikir yang berbasis kearifan lokal dalam ekosistem kompetisi digital yang terus kami sempurnakan. Dalam perspektif olahraga, korelasi antara performa atletik dan kekuatan otak menjadi semakin kuat.

"Domino yang kompetitif, telah mendapat pengakuan International Mind Sports Association (IMSA) sejajar dengan catur dan bridge, menuntut kemampuan kalkulasi probabilitas tinggi, manajemen tekanan, serta pengambilan keputusan dalam waktu cepat. Kondisi serupa juga ada pada pesepak bola kelas dunia saat mengatur tempo permainan di lapangan," papar Ray.

Puncak Pesta Bola HGI 2026 Pemilihan Luis Figo sebagai Global Brand Ambassador HGI berdasar pada reputasi legendarisnya selama mendominasi panggung sepak bola dunia bersama Barcelona, Real Madrid, dan Inter Milan. Karakter permainan Figo yang mengandalkan kecekatan di lapangan yang luar biasa dan pengambilan keputusan cepat bahkan hanya dalam sepersekian detik merupakan cerminan kompetisi domino profesional.

Setiap langkah menuntut pemain memprediksi strategi lawan dan menghitung probabilitas demi meraih kemenangan. Figo bukan sekadar hadir sebagai tamu utama di Pesta Bola HGI.