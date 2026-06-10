200 Pemain Padel Siap Bersaing untuk Hadiah Total Rp 125 Juta di Siliwangi Open

Konferensi pers turnamen padel Siliwangi Open di Bandung, Jawa Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Popularitas olahraga padel tumbuh pesat di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Indonesia. Kombinasi unsur tenis dan squash yang mudah dipelajari membuat olahraga ini mampu menarik minat berbagai kelompok usia dan kalangan.
Naik daunnya padel membuat Kodam III/Siliwangi dan Asjeko dan Hassa Creative menggelar turnamen padel Siliwangi Open pada 12–14 Juni 2026 di Goat Arena Bandung.
Kehadiran turnamen ini menjadi warna baru dalam rangkaian perayaan HUT ke-80 Kodam III/Siliwangi, sekaligus mencerminkan bagaimana olahraga modern kini semakin menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan.
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Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih mengatakan, pemilihan padel sebagai salah satu agenda utama perayaan tahun ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih segar dan dekat dengan masyarakat.
"Kita bawa ke vibe yang lebih fresh. Lewat olahraga padel yang kini telah menjadi lifestyle di berbagai kalangan, kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa semangat Siliwangi itu selalu adaptif, modern, dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat," ujar Kosasih.
Antusiasme terhadap turnamen tersebut terbilang tinggi. Menjelang pelaksanaan, hampir 100 pasangan atau sekitar 200 atlet telah mendaftarkan diri untuk berkompetisi.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Siliwangi Open, Muhammad Ariq Baihaqi, mengatakan tingginya minat peserta menjadi sinyal positif bagi perkembangan padel di Indonesia.
"Luar biasa melihat antusiasme para pendaftar per hari ini. Ratusan peserta tersebut akan bertanding dan memperebutkan total hadiah lebih dari Rp 125 juta," ujarnya.
"Agar kompetisi berjalan kompetitif dan inklusif, kami membagi pertandingan ke dalam lima kategori, yaitu Man Open, Man Lower Silver, Open Bronze, Women Lower Bronze, dan Klasifikasi Umur 50+," tutup Ariq.
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