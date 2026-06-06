Hasil FP2 MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Tercepat, Pedro Acosta Bikin KTM Ancam Dominasi Ducati

JawaPos.com — Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat pada FP2 MotoGP Hungaria 2026 setelah mencatatkan waktu 1 menit 37,436 detik di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6/2026). Pembalap Lenovo Team Ducati memimpin sesi latihan kedua berdurasi 30 menit, namun Pedro Acosta memberi sinyal ancaman serius bagi Ducati dengan membawa KTM menembus tiga besar.

Marc Marquez Masih Jadi Patokan Kecepatan Marc Marquez kembali menunjukkan statusnya sebagai favorit setelah menjadi satu-satunya pembalap yang mampu memimpin jalannya FP2 sejak awal hingga akhir sesi.

Catatan 1 menit 37,436 detik membuatnya unggul 0,136 detik atas Fabio Di Giannantonio dari Pertamina VR46 Racing Team.

Persaingan di barisan depan berlangsung sangat ketat karena tiga pembalap teratas hanya dipisahkan selisih 0,202 detik.

Selain Marquez dan Di Giannantonio, Pedro Acosta sukses menyodok ke posisi ketiga dengan torehan 1 menit 37,638 detik.

Kondisi tersebut membuat persaingan menuju kualifikasi diperkirakan berlangsung sengit.

Ducati memang masih memegang kendali, tetapi para rival mulai menunjukkan kecepatan yang cukup untuk mengganggu dominasi pabrikan asal Italia tersebut.

Pedro Acosta Jadi Harapan KTM Pedro Acosta kembali menjadi ujung tombak KTM di tengah kuatnya tekanan Ducati. Pembalap muda Spanyol itu mampu menjaga ritme cepat sepanjang sesi hingga akhirnya mengamankan posisi ketiga.