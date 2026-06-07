The Nationals Resmi Bergulir, UPH dan BINUS Langsung Tancap Gas

Campus League 2026 Basketball The Nationals Season 1 diikuti 18 tim terbaik hasil seleksi dari lima regional digelar di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Minggu (7/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Perebutan gelar kampus terbaik Indonesia resmi dimulai. Campus League 2026 Basketball The Nationals Season 1 dibuka di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Minggu (7/6).
Sebanyak 18 tim terbaik hasil seleksi dari lima regional siap bersaing demi meraih tahta tertinggi basket kampus nasional. Fase The Nationals menjadi puncak kompetisi setelah rangkaian regional di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta.
Sebanyak 10 tim putra dan delapan tim putri bertarung memperebutkan tiket menuju babak playoff sekaligus peluang mewakili Indonesia di Asian University Basketball League (AUBL) 2027. Pembukaan berlangsung meriah. Hadir CEO Campus League Ryan Gozali, Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relation UPH Dr Andry M Panjaitan, Wakil Ketua DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno, hingga Vice Rector for Student Affairs BINUS Prof Yohannes Kurniawan.
Baca Juga:Jelang Timnas Indonesia vs Mozambik: Marselino Ferdinan Gabung Latihan, Justin Hubner Jadi Penonton di Pinggir Lapangan
Ryan Gozali menyebut The Nationals menjadi momen bersejarah bagi perjalanan Campus League. Kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru sekaligus memperkuat budaya olahraga kampus di Indonesia.
“Hari ini sangat spesial karena ini The Nationals pertama. Kalian menjadi bagian sejarah perjalanan panjang Campus League. Kami berharap banyak talenta baru bermunculan dan menunjukkan level tertinggi mereka,” ujar Ryan.
UPH yang menjadi tuan rumah juga menyambut positif penyelenggaraan fase nasional tersebut. Dr Andry M Panjaitan berharap seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar sekaligus mempererat hubungan antar student athlete dari berbagai daerah.
“Kami tidak hanya mencari kemenangan, tetapi juga membangun koneksi dan kebersamaan. Semoga kompetisi ini menjadi sarana untuk terus berkembang bersama,” kata Andry.
Senada, Wakil Ketua DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Banten sebagai lokasi pertama penyelenggaraan The Nationals.
“Kami bangga Banten dipercaya menjadi tuan rumah. Semoga ke depan Campus League bisa menjangkau lebih banyak daerah sehingga perkembangan basket semakin merata,” ucap Tikky.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun