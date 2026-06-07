The Nationals Resmi Bergulir, UPH dan BINUS Langsung Tancap Gas

JawaPos.com - Perebutan gelar kampus terbaik Indonesia resmi dimulai. Campus League 2026 Basketball The Nationals Season 1 dibuka di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Minggu (7/6).

Sebanyak 18 tim terbaik hasil seleksi dari lima regional siap bersaing demi meraih tahta tertinggi basket kampus nasional. Fase The Nationals menjadi puncak kompetisi setelah rangkaian regional di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta.

Sebanyak 10 tim putra dan delapan tim putri bertarung memperebutkan tiket menuju babak playoff sekaligus peluang mewakili Indonesia di Asian University Basketball League (AUBL) 2027. Pembukaan berlangsung meriah. Hadir CEO Campus League Ryan Gozali, Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relation UPH Dr Andry M Panjaitan, Wakil Ketua DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno, hingga Vice Rector for Student Affairs BINUS Prof Yohannes Kurniawan.

Ryan Gozali menyebut The Nationals menjadi momen bersejarah bagi perjalanan Campus League. Kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru sekaligus memperkuat budaya olahraga kampus di Indonesia.

“Hari ini sangat spesial karena ini The Nationals pertama. Kalian menjadi bagian sejarah perjalanan panjang Campus League. Kami berharap banyak talenta baru bermunculan dan menunjukkan level tertinggi mereka,” ujar Ryan.

UPH yang menjadi tuan rumah juga menyambut positif penyelenggaraan fase nasional tersebut. Dr Andry M Panjaitan berharap seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar sekaligus mempererat hubungan antar student athlete dari berbagai daerah.

“Kami tidak hanya mencari kemenangan, tetapi juga membangun koneksi dan kebersamaan. Semoga kompetisi ini menjadi sarana untuk terus berkembang bersama,” kata Andry.

Senada, Wakil Ketua DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Banten sebagai lokasi pertama penyelenggaraan The Nationals.