Hoops + Health Youth Basketball Festival 2026 Dorong Gaya Hidup Sehat Generasi Muda

JawaPos.com - Hoops + Health Youth Basketball Festival 2026 kembali digelar di SMA 21 Jakarta. Festival basket tahunan ini menjadi ajang olahraga sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

Acara tersebut menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari turnamen basket 5x5 antar sekolah, 3x3 Basketball Challenge, coaching clinic, hingga permainan interaktif dan hiburan bagi pelajar maupun komunitas basket.

Selain kompetisi olahraga, festival ini juga menghadirkan edukasi kesehatan dan literasi finansial yang ditujukan untuk siswa, guru, dan orang tua.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran pentingnya pola hidup sehat dan pengelolaan masa depan sejak usia muda.

Perwakilan Beyond Sport, Fred Fikouhi-Turner mengatakan olahraga basket memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan dan memberikan dampak positif bagi komunitas.

Program Hoops + Health sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2023. Setelah revitalisasi lapangan basket komunitas di Depok pada 2024 dan dukungan perlengkapan basket ke puluhan sekolah pada 2025, tahun ini program diperluas lewat renovasi lapangan basket di lima SMA di Jakarta.

Renovasi tersebut dilakukan untuk menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih aman dan nyaman bagi siswa serta komunitas sekolah.

"Festival ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkembang secara aktif, sehat, dan percaya diri melalui olahraga," ujar Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo.

Dengan kombinasi olahraga, edukasi, dan kegiatan komunitas, Hoops + Health Youth Basketball Festival 2026 diharapkan dapat mendorong semakin banyak pelajar untuk menjalani gaya hidup positif sekaligus mempererat budaya olahraga basket di kalangan anak muda Indonesia.