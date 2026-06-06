UPH jadi Arena Pertarungan Terakhir Campus League Basketball 2026

JawaPos.com - Puncak kompetisi bola basket mahasiswa nasional akhirnya tiba. Setelah melalui rangkaian pertandingan di lima regional, Campus League 2026 Basketball Season 1 memasuki fase The Nationals di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, pada 7–13 Juni 2026.

Sebanyak 10 tim putra dan 8 tim putri terbaik hasil seleksi dari regional Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta siap bersaing memperebutkan gelar kampus terbaik di Indonesia. Jelang bergulirnya pertandingan, Campus League menggelar pengundian grup pada Jumat (5/6).

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Organisasi DPD Perbasi Banten Tikky Suwantikno, perwakilan Perbasi Kabupaten Tangerang Daniel, pemain RANS Simba sekaligus alumnus UPH Juan Laurent Kokodiputra, peraih medali emas SEA Games 2023 Kadek Pratita Citta Dewi, serta perwakilan seluruh tim peserta.

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Hasil undian menghadirkan persaingan menarik, terutama di sektor putra. Grup A dihuni juara Regional Surabaya Universitas Surabaya (Ubaya) dan juara Regional Jakarta Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang. Keduanya akan bersaing dengan Universitas Semarang (USM), Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB) Bandung, dan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Pemain Ubaya Dylan Wilbert menegaskan timnya siap menghadapi siapa pun lawan yang akan dihadapi di fase nasional. "Kami sudah mempersiapkan diri dengan matang. Ketemu siapa saja kami siap. Target kami lolos semifinal dan menjadi juara," ujar dia.

Sementara itu, Grup B juga diprediksi berlangsung sengit. Juara Regional Bandung Universitas Kristen Maranatha akan berhadapan dengan juara Regional Yogyakarta Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Persaingan semakin ketat dengan kehadiran Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta, dan Institut Perbanas Jakarta.

Official tim Uncen Kaisani Samber optimistis timnya mampu memenuhi target menembus semifinal. Berbagai persiapan, termasuk laga uji coba, telah dilakukan sebelum tampil di The Nationals.

"Kami optimistis bisa bersaing di tingkat nasional. Meski di regional berstatus runner-up, kami tetap ingin memberikan yang terbaik dan berusaha maksimal menghadapi semua lawan," kata Kaisani Samber.