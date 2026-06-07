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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 7 Juni 2026 | 14.28 WIB

Blak-blakan! Veda Ega Pratama Ungkap Penyebab Crash di FP2, Bangkit dan Rebut Start P9 Moto3 Hungaria 2026

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park. Meski sempat crash pada FP2. (SPOTV) - Image

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park. Meski sempat crash pada FP2. (SPOTV)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memastikan kondisinya baik-baik saja setelah mengalami kecelakaan pada sesi Free Practice 2 (FP2) Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Sabtu (6/6/2026).

Meski sempat crash dan gagal menuntaskan sesi latihan, rider Honda Team Asia itu mampu bangkit saat kualifikasi dan mengamankan posisi start kesembilan untuk balapan Minggu (7/6/2026).

Insiden yang dialami Veda sempat membuat pendukungnya khawatir karena terjadi hanya beberapa jam sebelum sesi kualifikasi digelar.

Namun, pembalap asal Gunungkidul tersebut berhasil menunjukkan mental kuat dengan tetap tampil kompetitif saat Q2.

Apa Penyebab Veda Ega Pratama Crash di FP2?

Veda akhirnya mengungkap penyebab kecelakaan yang dialaminya pada sesi latihan terakhir Moto3 Hungaria 2026. Menurutnya, kesalahan kecil saat melakukan pengereman menjadi awal dari insiden tersebut.

“Pada pagi hari tadi, saya melakukan kesalahan di tikungan kelima karena mengerem sekitar 10 meter lebih lambat atau lebih dekat ke tikungan. Akhirnya saya terjatuh dan tidak bisa melanjutkan sesi FP2 (Free Practice 2) karena ada beberapa komponen motor yang rusak dan harus diperbaiki," ujar Veda usai sesi kualifikasi.

Crash itu membuat sesi FP2 Veda berakhir lebih cepat dari yang direncanakan.

Selain kehilangan waktu untuk menyempurnakan setelan motor, beberapa komponen pada motornya juga mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan sebelum kualifikasi berlangsung.

Meski demikian, kondisi fisik Veda tidak mengalami masalah serius. Honda Team Asia bahkan langsung memberikan kabar terbaru untuk meredakan kekhawatiran para pendukung pembalap berusia 17 tahun tersebut.

“Pembalap OK. Veda Pratama mengalami kecelakaan saat sesi latihan terakhir tapi Rocket Boy tidak apa-apa. Fokus dan mulai masuk mode kualifikasi,” tulis Honda Team Asia melalui akun Instagram resminya.

Editor: Hendra
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