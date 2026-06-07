Veda Ega Pratama Start Posisi 9 di Moto3 Hungaria 2026, Peluang Podium Rider Gunungkidul Terbuka Lebar!

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Hungaria 2026 dari posisi kesembilan setelah menuntaskan sesi kualifikasi di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, Sabtu (6/6/2026).

Hasil ini menempatkan pembalap Honda Team Asia di baris ketiga grid dan membuka peluang untuk kembali bersaing dalam perebutan podium pada balapan utama Minggu (7/6/2026).

Veda mencatatkan waktu terbaik satu menit 46,845 detik dalam sesi kualifikasi kedua (Q2).

Meski harus puas finis di posisi kesembilan, pembalap asal Gunungkidul itu sempat menunjukkan kecepatan yang mampu menandingi para pembalap terdepan.

Bagaimana Performa Veda Ega Pratama di Sesi Q2? Veda langsung tampil agresif sejak awal sesi Q2 dimulai dan mampu bersaing di papan atas catatan waktu. Pembalap Honda Team Asia itu sempat menempati posisi kedua saat persaingan masih berlangsung pada menit-menit awal.

Persaingan berlangsung ketat dengan beberapa nama seperti Rico Salmela, Máximo Quiles, dan David Almansa yang terus saling memperbaiki catatan waktu.

Situasi tersebut membuat posisi pembalap di papan waktu berubah sangat cepat sepanjang sesi.

Puncak performa Veda terjadi ketika ia berhasil mencatatkan waktu terbaik sementara satu menit 46,845 detik. Catatan tersebut sempat mengantarkannya ke posisi pertama dan menjadi pembalap tercepat dalam sesi Q2.

Namun keunggulan itu tidak bertahan lama setelah David Almansa kembali mencatatkan waktu yang lebih baik. Persaingan semakin sengit karena hampir seluruh pembalap terus meningkatkan kecepatan menjelang akhir sesi.