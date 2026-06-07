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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 7 Juni 2026 | 14.25 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Start P9, Hakim Danish Tercecer di P19

Veda Ega Pratama akan memulai race Moto3 Hungaria 2026 dari posisi kesembilan. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama akan memulai race Moto3 Hungaria 2026 dari posisi kesembilan. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Moto3 Hungaria 2026 akan berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026) pukul 16.00 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui Trans7 serta layanan streaming Vidio dan Vision+. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi kesembilan setelah menuntaskan sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 46,842 detik.

Balapan di Hungaria menjadi kesempatan penting bagi Veda Ega Pratama untuk kembali menambah poin dalam persaingan papan atas klasemen Moto3 2026.

Pembalap Honda Team Asia itu datang dengan modal positif setelah tampil kompetitif sepanjang akhir pekan.

Kapan dan Di Mana Menonton Moto3 Hungaria 2026?

Race Moto3 Hungaria 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 7 Juni 2026, mulai pukul 16.00 WIB di Sirkuit Balaton Park.

Balapan menjadi seri penting bagi para pembalap muda yang sedang memburu posisi terbaik di klasemen musim ini.

Penggemar balap motor di Indonesia dapat menyaksikan jalannya race melalui siaran langsung Trans7. Selain itu, tayangan juga tersedia lewat kanal SPOTV 2 di platform streaming Vidio dan Vision+.

Perhatian publik Indonesia tertuju kepada Veda Ega Pratama yang kembali menunjukkan konsistensi di barisan depan.

Pembalap asal Gunungkidul tersebut berhasil mengamankan posisi start yang cukup menjanjikan untuk bersaing memperebutkan podium.

Bagaimana Hasil Kualifikasi Veda Ega Pratama?

Veda Ega Pratama langsung tampil di sesi Kualifikasi 2 (Q2) setelah sebelumnya mengakhiri sesi Practice di posisi kedua. Hasil tersebut membuatnya tidak perlu melalui sesi Kualifikasi 1 (Q1).

Pada percobaan hot lap pertama Q2, Veda sempat menempati posisi lima besar. Pembalap Honda Team Asia itu kemudian mencoba mempertajam catatan waktunya pada percobaan berikutnya.

Editor: Hendra
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