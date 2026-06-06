Prediksi MotoGP Hungaria: Marc Marquez hingga Jorge Martin Berebut Takhta Terakhir Balaton Park

JawaPos.com – Balaton Park, sepertinya, bakal menggelar MotoGP pemungkas akhir pekan ini. Sirkuit yang baru masuk kalender pada 2025 itu menuai kritik dari para pembalap. Antara lain lintasan yang terlalu sempit dan beberapa sektor dianggap berisiko, termasuk chicane (tikungan berkelok) pertama.

Meski belum ada pengumuman resmi, pembalap Ducati Francesco Bagnaia memberi sinyal kuat bahwa MotoGP Hungaria akan meninggalkan Balaton Park musim depan.

"Tidak ada perubahan (layout) karena ini sirkuit sementara. Kami akan pindah ke sirkuit lain tahun depan," kata Bagnaia dikutip dari Motorsport.

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Laporan dari GPone menyebut jika MotoGP Hungaria akan pindah ke Hungaroring. Pemindahan itu dilakukan dengan alasan utama karena minat penonton di Balaton Park sangat rendah. Sebelum balapan akhir pekan ini dimulai, tiket yang terjual baru 7 ribu lembar. Tahun lalu, tiket yang terjual lebih dari 80 ribu.

Jika Balaton Park benar-benar keluar dari kalender MotoGP, maka pemenang balapan akhir pekan ini akan tercatat sebagai pemegang takhta terakhir di sana. Lalu, siapa yang memiliki peluang terbesar merebut kemenangan?

Marc Marquez, yang menyapu bersih pole position, sprint race, dan balapan utama tahun lalu, tetap menjadi unggulan. Namun, juara dunia MotoGP tahun lalu tersebut tidak ingin berekspektasi terlalu tinggi. Dia masih menjalani pemulihan cedera bahu yang mengganggu performanya sejak awal musim.

"Kalau saya bertarung untuk kemenangan atau podium, itu berarti pembalap lain tidak melakukan sesuatu dengan baik," kata Marquez. "Sekarang, terutama Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan beberapa pembalap lain berada di level yang berbeda. Mereka jauh lebih cepat," lanjutnya.