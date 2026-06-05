Hasil Practice MotoGP Hungaria 2026: Acosta Menggila di Balaton Park! Marc Marquez Posisi Ketujuh

JawaPos.com — Pedro Acosta tampil sebagai pembalap tercepat pada sesi practice MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026). Pembalap Red Bull KTM itu menutup latihan dengan catatan waktu terbaik 1 menit 36,827 detik, sementara Marc Marquez harus puas mengakhiri sesi di posisi ketujuh setelah gagal menembus tiga besar pada menit-menit terakhir.

Sesi latihan berlangsung sengit sejak awal dengan pergantian pemimpin catatan waktu yang terjadi beberapa kali. Marco Bezzecchi sempat membuka sesi sebagai yang tercepat lewat torehan 1 menit 39,751 detik.

Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama setelah Fermin Aldeguer mencatatkan waktu lebih cepat, yakni 1 menit 38,162 detik.

Catatan itu membuat pembalap muda asal Spanyol tersebut memimpin jalannya latihan pada 15 menit pertama.

Bagaimana Acosta Mengambil Alih Puncak Catatan Waktu?

Pedro Acosta mulai menunjukkan kecepatannya ketika sesi memasuki menit ke-26. Pembalap KTM itu berhasil mematahkan dominasi Aldeguer dengan catatan waktu 1 menit 37,418 detik.

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Setelah mengambil alih posisi terdepan, Acosta terus menjaga konsistensi kecepatannya. Saat sesi menyisakan sekitar 15 menit, namanya masih berada di puncak klasemen sementara dengan keunggulan tipis atas para rivalnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Acosta kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 37,401 detik. Catatan tersebut semakin mempersulit para pesaing yang terus berusaha mengejarnya pada fase akhir latihan.