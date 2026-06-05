Veda Ega Pratama Finis Posisi 26 di FP1 Moto3 Hungaria 2026, Masih Punya Kesempatan Bangkit!

Veda Ega Pratama menjalani sesi FP1 Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park dan menutup latihan pembuka pada posisi ke-26. (Instagram @teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menuntaskan sesi Free Practice 1 (FP1) Moto3 Hungaria 2026 di posisi ke-26 di Sirkuit Balaton Park, Jumat (5/6/2026). Meski sempat menembus posisi 14 besar, pembalap Honda Team Asia itu akhirnya harus puas finis di papan bawah setelah persaingan berlangsung sangat ketat sepanjang sesi pembuka.
FP1 Moto3 Hungaria 2026 menjadi kesempatan pertama bagi para pembalap untuk beradaptasi dengan karakter Sirkuit Balaton Park.
Cuaca cerah dan kondisi lintasan yang kering membuat seluruh peserta fokus mencari setelan terbaik sebelum memasuki sesi Practice yang lebih menentukan.
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Veda Ega Pratama memulai sesi dengan pendekatan hati-hati. Pada putaran awal, pembalap asal Gunungkidul itu mencatat waktu 1 menit 53,349 detik sebelum memperbaikinya menjadi 1 menit 50,832 detik.
Perkembangan performanya terlihat cukup menjanjikan. Secara bertahap Veda memangkas waktu lap hingga mencatatkan 1 menit 50,113 detik yang sempat mengangkat posisinya ke peringkat ke-12.
Saat itu, rookie berbakat asal Spanyol, Maximo Quiles, menjadi pembalap tercepat dengan waktu 1 menit 47,885 detik.
Selisih hampir dua detik menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Veda dan timnya.
Persaingan yang semakin rapat membuat posisi Veda kembali turun. Meskipun berhasil menorehkan waktu 1 menit 49,772 detik, ia belum mampu bertahan di kelompok 15 besar dan sempat berada di posisi ke-19.
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Peningkatan performa Veda sebenarnya terus berlanjut sepanjang sesi. Saat David Munoz mengambil alih posisi tercepat dengan catatan 1 menit 47,488 detik, Veda mampu membukukan waktu 1 menit 49,237 detik.
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