Hitung-hitungan Peluang Veda Ega Pratama Melesat ke 3 Besar Klasemen di Moto3 Hungaria 2026

Veda Ega Pratama berpeluang menembus tiga besar klasemen Moto3 2026 jika mampu meraih kemenangan pada seri Hungaria di Sirkuit Balaton Park. (Instagram @teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berpeluang menembus tiga besar klasemen Moto3 2026 usai balapan Moto3 Hungaria di Sirkuit Balaton Park akhir pekan ini. Namun, peluang tersebut bergantung pada kombinasi hasil yang tidak mudah karena Veda harus meraih kemenangan sekaligus berharap rival utamanya kehilangan banyak poin.
Musim 2026 menjadi salah satu musim terbaik bagi Veda Ega Pratama sejak naik ke level Moto3.
Konsistensinya menjaga posisi di papan atas membuat pembalap muda Indonesia itu kini bertengger di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 67 poin.
Veda saat ini berada di bawah tiga pembalap Spanyol yang mendominasi klasemen Moto3 musim ini.
Posisi teratas ditempati Maximo Quiles dengan 145 poin, disusul Alvaro Carpe yang mengumpulkan 93 poin, serta Adrian Fernandez dengan 90 poin.
Dengan torehan 67 poin, Veda tertinggal 23 angka dari Adrian Fernandez yang menempati posisi ketiga. Selisih tersebut masih bisa dipangkas dalam satu balapan karena pemenang Moto3 berhak mendapatkan 25 poin.
Namun, finis di posisi kedua dan memperoleh 20 poin tidak akan cukup untuk mengantarkan Veda ke tiga besar.
Pembalap Indonesia itu wajib menjadi juara Moto3 Hungaria agar memiliki peluang melompati Adrian Fernandez di klasemen sementara.
Kemenangan Veda saja belum menjamin perubahan posisi klasemen. Pembalap asal Gunungkidul tersebut juga harus melihat Adrian Fernandez gagal meraih poin besar di Balaton Park.
Jika Veda menang dan mengoleksi tambahan 25 poin, total poinnya akan menjadi 92.
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