Tampil Menggila! Kiandra Ramadhipa Menang di Moto3 Junior Portugal 2026

Dukungan Veda Pratama dan Mario Aji untuk Kiandra Ramadhipa usai menangi MotoGP Rookies di Jerez. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa. Pembalap berusia 16 tahun itu berhasil merebut kemenangan dalam balapan Moto3 Junior Portugal 2026.
Kiandra Ramadhipa start dari posisi ketujuh dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Estoril, Lisbon, Portugal, Minggu (14/6) malam WIB. Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team itu tampil sangat solid melahap 16 lap.
Kiandra Ramadhipa tampil menggila dalam balapan tersebut. Perlahan, pebalap asal Yogyakarta itu berhasil merangsek ke barisan depan, padahal tidak memulai balapan dari posisi ideal.
Baca Juga:Curhat Veda Ega Pratama soal Thailand dan Brasil! 2 Seri Balapan Mengubah Sejarah Indonesia di Moto3 2026
Titik balik Kiandra Ramadhipa terjadi di tiga lap tersisa. Dia bersaing ketat dengan Travis Borg (Malta Team Monlau Motul) dan Carlos Cano (CFMoto Aspar Junior Team) dalam perebutan tempat pertama.
Tapi secara mengejutkan, Kiandra Ramadhipa sukses menikung dua pebalap tersebut. Hingga akhirnya, bocah asal Yogyakarta itu berhasil merebut podium pertama dengan mengasapi Travis Borg serta Carlos Cano yang finis posisi kedua dan ketiga.
Kiandra Ramadhipa merebut podium tertinggi dengan total waktu 27 menit 55,532 dalam melahap 16 lap di Sirkuit Estoril. Pebalap berusia 16 tahun itu hanya unggul 0,05 detik atas Travis Borg yang finis di posisi kedua pada Moto3 Junior Portugal 2026.
Baca Juga:12 Fakta Veda Ega Pratama di Moto3 2026! Satu-satunya Pembalap Grand Prix Asia Dikontrak Penuh Red Bull
Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Kiandra Ramadhipa dalam musim debutnya di Moto3 Junior 2026. Meski berstatus sebagai rookie, pebalap muda Indonesia itu sejatinya sudah mengirim sinyal tanda bahaya sejak seri balapan pertama.
Pasalnya, di seri pembuka, yakni Moto3 Junior Catalunya 2026, Kiandra Ramadhipa berhasil finis posisi ketiga pada balapan pertama dan keenam di balapan kedua. Pebalap muda Indonesia itu langsung berhasil naik podium di seri pembuka, menandakan sinyal bahaya untuk para pesaingnya.
Kini, Kiandra Ramadhipa berhasil membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di kancah internasional. Performa ciamiknya di Sirkuit Estoril malam ini sangat menyita perhatian pencinta balap roda dua.
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026