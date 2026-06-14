Tampil Menggila! Kiandra Ramadhipa Menang di Moto3 Junior Portugal 2026

JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa. Pembalap berusia 16 tahun itu berhasil merebut kemenangan dalam balapan Moto3 Junior Portugal 2026.

Kiandra Ramadhipa start dari posisi ketujuh dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Estoril, Lisbon, Portugal, Minggu (14/6) malam WIB. Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team itu tampil sangat solid melahap 16 lap.

Kiandra Ramadhipa tampil menggila dalam balapan tersebut. Perlahan, pebalap asal Yogyakarta itu berhasil merangsek ke barisan depan, padahal tidak memulai balapan dari posisi ideal.

Titik balik Kiandra Ramadhipa terjadi di tiga lap tersisa. Dia bersaing ketat dengan Travis Borg (Malta Team Monlau Motul) dan Carlos Cano (CFMoto Aspar Junior Team) dalam perebutan tempat pertama.

Tapi secara mengejutkan, Kiandra Ramadhipa sukses menikung dua pebalap tersebut. Hingga akhirnya, bocah asal Yogyakarta itu berhasil merebut podium pertama dengan mengasapi Travis Borg serta Carlos Cano yang finis posisi kedua dan ketiga.

Kiandra Ramadhipa merebut podium tertinggi dengan total waktu 27 menit 55,532 dalam melahap 16 lap di Sirkuit Estoril. Pebalap berusia 16 tahun itu hanya unggul 0,05 detik atas Travis Borg yang finis di posisi kedua pada Moto3 Junior Portugal 2026.

Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Kiandra Ramadhipa dalam musim debutnya di Moto3 Junior 2026. Meski berstatus sebagai rookie, pebalap muda Indonesia itu sejatinya sudah mengirim sinyal tanda bahaya sejak seri balapan pertama.

Pasalnya, di seri pembuka, yakni Moto3 Junior Catalunya 2026, Kiandra Ramadhipa berhasil finis posisi ketiga pada balapan pertama dan keenam di balapan kedua. Pebalap muda Indonesia itu langsung berhasil naik podium di seri pembuka, menandakan sinyal bahaya untuk para pesaingnya.