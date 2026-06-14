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Andika Rachmansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 05.38 WIB

Menang di Moto3 Junior Portugal 2026, Kiandra Ramadhipa Dekati Puncak Klasemen

Kiandra Ramadhipa. (instagram @mk.ramadhipa212) - Image

Kiandra Ramadhipa. (instagram @mk.ramadhipa212)

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa keluar sebagai pemenang dalam balapan Moto3 Junior Portugal 2026. Kemenangan tersebut membuatnya menempel ketat Giulio Pugliese di puncak klasemen sementara.

Kiandra Ramadhipa mengukir hasil manis dalam balapan Moto3 Junior di Sirkuit Estoril, Lisbon, Portugal, Minggu (14/6) malam WIB. Pembalap berusia 16 tahun itu sejatinya tidak memulai balapan dari posisi ideal, yakni posisi ketujuh.

Akan tetapi, Kiandra Ramadhipa sukses menunjukkan taringnya. Pembalap asal Yogyakarta itu tampil menggila hingga berhasil mengunci kemenangan sekaligus kemenangan perdananya dengan mengasapi Travis Borg serta Carlos Cano yang finis posisi kedua dan ketiga di Moto3 Junior Portugal 2026.

Kiandra Ramadhipa merebut podium tertinggi dengan total waktu 27 menit 55,532 dalam melahap 16 lap di Sirkuit Estoril. Pebalap berusia 16 tahun itu hanya unggul 0,05 detik atas Travis Borg yang finis di posisi kedua pada Moto3 Junior Portugal 2026.

“Terima kasih untuk semua sponsor dan tim yang telah bekerja keras. Kita layak meraih kemenangan. Balapan sangat sulit karena kondisinya sangat panas, tapi saya mencoba untuk mengelola ban dan diri saya sendiri. Di lap terakhir saya mencoba untuk memberikan segalanya dan Alhamdulillah,” ujar Kiandra Ramadhipa selepas balapan, dikutip dari instagram resmi @motojunior, Minggu (14/6).

Kian Mantap di Posisi Kedua Klasemen Moto3 Junior 2026

Kemenangan tersebut sekaligus membuat Kiandra Ramadhipa kian mantap di posisi kedua klasemen sementara pebalap Moto3 Junior 2026. Podium pertama di seri balapan kedua ini membuatnya mendapat tambahan 25 poin.

Kini, Kiandra Ramadhipa duduk di posisi kedua dengan raihan 51 poin. Pebalap Honda Asia Dream Racing Junior Team itu memanaskan persaingan papan atas, karena hanya terpaut tujuh angka saja dari Giulio Pugliese yang sedang memuncaki klasemen sementara.

Sementara itu, Kiandra Ramadhipa unggul 11 angka atas Travis Borg yang menghuni posisi ketiga dan 14 angka atas Carlos Cano di urutan keempat. Ia memang unggul cukup meyakinkan, namun tetap harus waspada dengan ancaman para pesaing terdekatnya tersebut.

Pembalap Debutan Menjanjikan

Kiandra Ramadhipa merupakan pebalap debutan di Moto3 Junior 2026. Meski demikian, ia langsung menyita perhatian pencinta balap roda dua karena performanya yang ciamik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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