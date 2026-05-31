Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Percaya Keajaiban Mugello, Start Posisi 13 Bukan Akhir Segalanya

JawaPos.com - Veda Ega Pratama tetap optimistis menghadapi balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello meski hanya start dari posisi ke-13 pada Minggu (31/5). Pembalap Honda Team Asia itu menilai peluang meraih hasil besar masih terbuka karena karakter balapan Mugello yang kerap menghadirkan pertarungan grup besar hingga lap terakhir.

Perhatian publik Indonesia kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama setelah pembalap muda tersebut berhasil menembus sesi Q2 dan mencatatkan posisi start yang cukup kompetitif. Hasil itu menjadi modal penting untuk menghadapi balapan yang diprediksi berlangsung ketat sejak lap pertama.

Mengapa Kualifikasi Moto3 Italia 2026 Terasa Sulit bagi Veda? Veda Ega Pratama mengakui sesi kualifikasi Moto3 Italia 2026 berjalan tidak mudah karena kondisi cuaca yang sangat panas di Mugello. Suhu tinggi membuat para pembalap harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan performa maksimal sepanjang sesi.

Pembalap Honda Team Asia itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik. Catatan tersebut membuatnya berada di posisi ke-13 atau terpaut 0,686 detik dari peraih pole position David Almansa yang membukukan waktu 1 menit 54,862 detik.

Meski tidak mampu menembus barisan depan, Veda tetap menunjukkan konsistensi selama sesi berlangsung. Bahkan hingga dua menit terakhir kualifikasi, posisinya masih bertahan di urutan ke-13 tanpa perubahan signifikan di papan waktu.

“Ya, hari ini qualifying-nya cukup sulit bagi saya karena memang kondisi cuaca hari ini cukup panas dan terik,” ujar Veda di SPOTV.

Apa yang Membuat Veda Tetap Optimistis? Veda melihat banyak sisi positif dari hasil yang diraihnya di Mugello. Salah satu faktor utama yang membuatnya percaya diri adalah keberhasilannya langsung lolos ke Q2, sesuatu yang tidak didapatkan pada seri sebelumnya di Montmelo.

Menurut Veda, performanya sepanjang akhir pekan di Italia menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Posisi start ke-13 juga dianggap lebih kompetitif dibandingkan hasil yang diraihnya pada balapan sebelumnya.