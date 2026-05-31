Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 31 Mei 2026 | 16.15 WIB

Jadwal Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Balapan Sore Ini di Mugello, Start Pukul 16.00 WIB

Veda Ega Pratama bersiap menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dengan target menambah poin dan mempertahankan status rookie terbaik musim ini. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama bersiap menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dengan target menambah poin dan mempertahankan status rookie terbaik musim ini. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Veda Ega Pratama akan menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5), dengan start pukul 16.00 WIB. Pebalap Honda Team Asia tersebut memburu hasil maksimal dari posisi start ke-13 untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Moto3 musim ini.

Moto3 Italia menjadi seri ketujuh dalam kalender Moto3 2026. Balapan di Mugello selalu menghadirkan tantangan tersendiri karena karakter lintasannya yang cepat dan memiliki lintasan lurus panjang.

Bagaimana Posisi Start Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026?

Veda Ega Pratama akan memulai balapan dari posisi ke-13 setelah menjalani sesi kualifikasi di Mugello. Posisi tersebut membuat pebalap asal Gunungkidul itu harus bekerja keras sejak lap awal untuk menembus kelompok depan.

Pole position Moto3 Italia 2026 diraih pebalap Spanyol David Almansa. Barisan depan juga ditempati Hakim Danish dan Joel Kelso yang akan memulai balapan dari posisi kedua dan ketiga.

Meski tidak start dari barisan terdepan, peluang Veda Ega tetap terbuka. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan ketat yang kerap menghadirkan perubahan posisi secara cepat sepanjang balapan.

Mengapa Mugello Menjadi Sirkuit Istimewa bagi Veda Ega?

Sirkuit Mugello menyimpan kenangan manis bagi Veda Ega Pratama. Pada musim 2025, dia berhasil mencatatkan kemenangan ganda di ajang Red Bull Rookies Cup yang juga digelar di lintasan legendaris tersebut.

Modal positif itu bisa menjadi suntikan kepercayaan diri saat menghadapi Moto3 Italia 2026. Pengalaman memahami karakter tikungan dan trek Mugello menjadi keuntungan penting bagi rookie Indonesia tersebut.

Mugello juga dikenal sebagai salah satu sirkuit paling ikonik dalam kalender balap motor dunia. Kecepatan tinggi dan atmosfer penonton yang meriah sering menghadirkan balapan dramatis hingga lap terakhir.

Bagaimana Performa Veda Ega di Moto3 2026?

Veda Ega menjalani musim debut yang impresif di Moto3 2026. Dari enam seri yang sudah berlangsung, dia berhasil mengumpulkan 58 poin dan menjadi rookie terbaik sementara musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Honda Team Asia Terpukau! Veda Ega Pratama Bangkit dari P20 ke P9 dan Tembus Q2 Moto3 Italia 2026 - Image
Sports

Honda Team Asia Terpukau! Veda Ega Pratama Bangkit dari P20 ke P9 dan Tembus Q2 Moto3 Italia 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 | 19.07 WIB

Hiroshi Aoyama Buka Suara! Manajer Honda Bongkar Target Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026 - Image
Sports

Hiroshi Aoyama Buka Suara! Manajer Honda Bongkar Target Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.52 WIB

Sadar Batasan! Veda Ega Pratama Angkat Bicara Usai Rebut P9 di Practice Moto3 Italia 2026 - Image
Sports

Sadar Batasan! Veda Ega Pratama Angkat Bicara Usai Rebut P9 di Practice Moto3 Italia 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.36 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore