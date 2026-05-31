Jadwal Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Balapan Sore Ini di Mugello, Start Pukul 16.00 WIB

Veda Ega Pratama bersiap menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dengan target menambah poin dan mempertahankan status rookie terbaik musim ini. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama akan menjalani balapan Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5), dengan start pukul 16.00 WIB. Pebalap Honda Team Asia tersebut memburu hasil maksimal dari posisi start ke-13 untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Moto3 musim ini.
Moto3 Italia menjadi seri ketujuh dalam kalender Moto3 2026. Balapan di Mugello selalu menghadirkan tantangan tersendiri karena karakter lintasannya yang cepat dan memiliki lintasan lurus panjang.
Veda Ega Pratama akan memulai balapan dari posisi ke-13 setelah menjalani sesi kualifikasi di Mugello. Posisi tersebut membuat pebalap asal Gunungkidul itu harus bekerja keras sejak lap awal untuk menembus kelompok depan.
Pole position Moto3 Italia 2026 diraih pebalap Spanyol David Almansa. Barisan depan juga ditempati Hakim Danish dan Joel Kelso yang akan memulai balapan dari posisi kedua dan ketiga.
Meski tidak start dari barisan terdepan, peluang Veda Ega tetap terbuka. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan ketat yang kerap menghadirkan perubahan posisi secara cepat sepanjang balapan.
Sirkuit Mugello menyimpan kenangan manis bagi Veda Ega Pratama. Pada musim 2025, dia berhasil mencatatkan kemenangan ganda di ajang Red Bull Rookies Cup yang juga digelar di lintasan legendaris tersebut.
Modal positif itu bisa menjadi suntikan kepercayaan diri saat menghadapi Moto3 Italia 2026. Pengalaman memahami karakter tikungan dan trek Mugello menjadi keuntungan penting bagi rookie Indonesia tersebut.
Mugello juga dikenal sebagai salah satu sirkuit paling ikonik dalam kalender balap motor dunia. Kecepatan tinggi dan atmosfer penonton yang meriah sering menghadirkan balapan dramatis hingga lap terakhir.
Veda Ega menjalani musim debut yang impresif di Moto3 2026. Dari enam seri yang sudah berlangsung, dia berhasil mengumpulkan 58 poin dan menjadi rookie terbaik sementara musim ini.
