Hasil Kualifikasi Moto3 Italia 2026: Veda Ega Start P13 di Mugello, Hakim Danish Justru Gacor dari Baris Depan

JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Italia 2026 dari posisi ke-13 setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik pada sesi kualifikasi di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5/2026). Sementara itu, rival sesama Asia Tenggara, Hakim Danish asal Malaysia, tampil impresif dengan merebut posisi kedua dan mengamankan tempat di baris terdepan untuk kedua kalinya musim ini.

Meski gagal menembus 10 besar saat kualifikasi, hasil tersebut tetap menunjukkan konsistensi Veda Ega Pratama yang kembali lolos langsung ke sesi Q2.

Rider asal Gunungkidul itu sebelumnya mencatatkan waktu terbaik kesembilan pada sesi Practice dengan torehan 1 menit 56,305 detik.

Bagaimana Perjalanan Veda Ega Menuju Q2? Veda Ega Pratama tampil cukup kompetitif sejak awal akhir pekan Moto3 Italia 2026. Pembalap bernomor 9 tersebut berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah menutup sesi Practice di posisi kesembilan.

Catatan waktu 1 menit 56,305 detik yang dibukukannya hanya terpaut 0,493 detik dari Scott Ogden yang menjadi pembalap tercepat pada sesi tersebut.

Hasil itu sekaligus memperlihatkan kemampuan Veda bersaing dengan para rider papan atas di lintasan Mugello.

Berbeda dengan Veda, Hakim Danish justru harus memulai perjuangannya dari Q1. Rider Malaysia itu hanya mampu menempati posisi ke-21 pada sesi Practice sehingga gagal lolos otomatis ke Q2.

Mengapa Hakim Danish Bisa Tampil Lebih Moncer?

Hakim Danish menunjukkan peningkatan performa yang signifikan saat memasuki sesi kualifikasi. Pada time attack pertama Q1, ia langsung menempati posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,298 detik.