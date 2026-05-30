Hasil Kualifikasi Moto3 Italia 2026: Veda Ega Start P13 di Mugello, Hakim Danish Justru Gacor dari Baris Depan

Veda Ega Pratama akan memulai Moto3 Italia 2026 dari posisi ke-13, sementara Hakim Danish merebut front row dengan menempati posisi kedua di Mugello. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Italia 2026 dari posisi ke-13 setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik pada sesi kualifikasi di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5/2026). Sementara itu, rival sesama Asia Tenggara, Hakim Danish asal Malaysia, tampil impresif dengan merebut posisi kedua dan mengamankan tempat di baris terdepan untuk kedua kalinya musim ini.
Meski gagal menembus 10 besar saat kualifikasi, hasil tersebut tetap menunjukkan konsistensi Veda Ega Pratama yang kembali lolos langsung ke sesi Q2.
Rider asal Gunungkidul itu sebelumnya mencatatkan waktu terbaik kesembilan pada sesi Practice dengan torehan 1 menit 56,305 detik.
Veda Ega Pratama tampil cukup kompetitif sejak awal akhir pekan Moto3 Italia 2026. Pembalap bernomor 9 tersebut berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah menutup sesi Practice di posisi kesembilan.
Catatan waktu 1 menit 56,305 detik yang dibukukannya hanya terpaut 0,493 detik dari Scott Ogden yang menjadi pembalap tercepat pada sesi tersebut.
Hasil itu sekaligus memperlihatkan kemampuan Veda bersaing dengan para rider papan atas di lintasan Mugello.
Berbeda dengan Veda, Hakim Danish justru harus memulai perjuangannya dari Q1. Rider Malaysia itu hanya mampu menempati posisi ke-21 pada sesi Practice sehingga gagal lolos otomatis ke Q2.
Baca Juga:Aksi Rocket Boy di Mugello! Veda Ega Pratama Finis P9 dan Lolos Langsung ke Q2, Hakim Danish Tercecer di P21
Mengapa Hakim Danish Bisa Tampil Lebih Moncer?
Hakim Danish menunjukkan peningkatan performa yang signifikan saat memasuki sesi kualifikasi. Pada time attack pertama Q1, ia langsung menempati posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,298 detik.
Pembalap Malaysia tersebut kemudian mempertajam catatannya menjadi 1 menit 55,840 detik dan tetap bertahan di posisi kedua.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!