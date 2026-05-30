Victor Wembanyama Bungkam Kritik! San Antonio Spurs Paksa Oklahoma City Thunder Jalani Game Ketujuh

JawaPos.com - Dua hari setelah tampil buruk usai kekalahan pada game kelima, Victor Wembanyama langsung bangkit. Center 22 tahun itu membawa San Antonio Spurs menang 118-91 atas Oklahoma City Thunder. Kemenangan itu diraih pada game keenam final NBA Wilayah Barat, Jumat (29/5) WIB, sekaligus memaksakan game ketujuh.

Wembanyama membuka laga dengan dua tripoin cepat untuk memaksa Thunder mengambil timeout dini. Di akhir kuarter kedua, Wemby -sapaan akrabnya- sudah mencetak 22 poin untuk membawa Spurs unggul 60-53.

Total, Wemby mengakhiri laga di Frost Bank Center, San Antonio, dengan 28 poin, 10 rebound, tiga blok, dan dua steal. Dia memasukkan empat dari sembilan percobaan tripoin sebelum diistirahatkan pada sembilan menit terakhir kuarter keempat.

“Dia tidak selalu sempurna dan terkadang kami harus membantunya,” kata pelatih Spurs, Mitch Johnson dikutip dari ESPN. “Jelas dia baru berusia 22 tahun. Tetapi semangat dan keinginannya untuk berada di garis depan, memikul tanggung jawab, peran, dan beban itu, saya tidak tahu harus berkata apa lagi,” lanjutnya.

Wemby Vokal di Ruang Ganti Penampilan apik Wembanyama kemarin cukup kontras dibanding pertandingan sebelumnya. Pada game kelima, Wemby bahkan menjadi sorotan setelah hanya memasukkan empat dari 15 tembakan. Dia kemudian memilih untuk tidak berbicara kepada media setelah Spurs kalah 114-127 di kandang Thunder, Paycom Center, Oklahoma City.

Meski diam di hadapan publik, Wembanyama ternyata tetap vokal di ruang ganti. Menurut forward senior Spurs, Harrison Barnes, Wemby langsung berbicara kepada rekan-rekannya.

“Pendekatannya setelah pertandingan, apa yang dia katakan kepada kami di ruang ganti sebagai tim -saat seseorang mengatakan semua hal itu, lalu membuktikannya lewat tindakan di lapangan- itu memberi pengaruh besar,” ujar Barnes dikutip dari ESPN.

Thunder Kesulitan Menyerang Di sisi lain, dua bintang utama Oklahoma City Thunder tampil jauh dari performa terbaiknya. Jalen Williams yang baru kembali dari cedera hamstring kiri, hanya mencetak satu poin dalam 10 menit bermain. Sementara Shai Gilgeous-Alexander kesulitan menghadapi pertahanan Spurs dan hanya mencetak 15 poin.