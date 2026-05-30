Bonus Juara Liga Champions untuk Pemain Arsenal 'Cuma' Rp 4,25 M, Pemain PSG Rp 20 M!

JawaPos.com - Setiap pemain Arsenal bakal menerima sedikitnya USD 238 ribu sebagai bonus individu jika mampu mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di final Liga Champions malam nanti (30/5).

Menurut The Times, nominal tersebut sudah termasuk bonus dari capaian fase sebelumnya. ”Sebagian dari uang yang diperoleh dalam kompetisi internasional (Liga Champions, Red) dialokasikan untuk penghargaan bagi skuad dan staf pelatih,” tulis Arsenal di laman resmi klub.