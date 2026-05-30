Bonus Juara Liga Champions untuk Pemain Arsenal 'Cuma' Rp 4,25 M, Pemain PSG Rp 20 M!

Gelandang Arsenal Declan Rice. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Setiap pemain Arsenal bakal menerima sedikitnya USD 238 ribu sebagai bonus individu jika mampu mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di final Liga Champions malam nanti (30/5).
Menurut The Times, nominal tersebut sudah termasuk bonus dari capaian fase sebelumnya. ”Sebagian dari uang yang diperoleh dalam kompetisi internasional (Liga Champions, Red) dialokasikan untuk penghargaan bagi skuad dan staf pelatih,” tulis Arsenal di laman resmi klub.
Bonus untuk pemain The Gunners –sebutan Arsenal–jauh di bawah bonus lawannya. Dilansir dari L’Equipe, setiap pemain PSG bakal memperoleh EUR 1 juta atau lebih dari Rp 20 miliar seperti yang tertuang di klausul kontrak penggawa Les Parisiens –sebutan PSG. Itu pun bonus berasal dari internal klub dan bukan diambil dari jatah hadiah (prize money) UEFA.
