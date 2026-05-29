Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 29 Mei 2026 | 13.42 WIB

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

Kondisi empat wisatawan satu keluarga asal Ambarawa yang meninggal di dalam tenda glamping di salah satu objek wisata di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. (Istimewa) - Image

Kondisi empat wisatawan satu keluarga asal Ambarawa yang meninggal di dalam tenda glamping di salah satu objek wisata di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. (Istimewa)

JawaPos.com - Duka mendalam menyelimuti objek wisata alam Posong, Temanggung. Liburan hangat satu keluarga asal Ambarawa di lereng Gunung Sindoro berubah menjadi tragedi memilukan. Ayah, ibu, dan kedua anak mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam tenda glamping tempat mereka menginap.

Peristiwa tragis ini langsung memicu perhatian publik, terutama mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam area privat tersebut. Dugaan kuat dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa keempat korban tewas akibat mengalami keracunan makanan akut setelah menggelar acara bakar-bakar.

Petunjuk demi petunjuk mulai terungkap dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kondisi interior di dalam tenda tempat ditemukannya jasad satu keluarga tersebut yang tampak rapi sebelum maut menjemput.

Intip Kondisi Dalam Tenda Glamping Posong Temanggung

Dikutip dari Radar Magelag (JawaPos Group), berdasarkan foto yang diperoleh dari lokasi kejadian, keempat korban ditemukan terbujur kaku di dalam sebuah tenda glamping berukuran besar dengan dominasi warna coklat. Suasana di dalam tenda tampak layaknya fasilitas penginapan wisata pada umumnya, tanpa ada tanda-tanda kekerasan fisik atau kepanikan massal dari para korban.

Di dalam tenda tersebut, terdapat tiga kasur busa yang diletakkan berjajar langsung di atas lantai tenda untuk mengomodasi seluruh anggota keluarga. Kasur paling kiri ditiduri oleh satu orang, kasur tengah diisi oleh satu orang, sedangkan kasur paling kanan digunakan bersama oleh dua orang anggota keluarga.

Perbedaan detail terlihat pada perlengkapan tidur yang digunakan oleh keluarga asal Ambarawa ini. Kasur di sisi kanan dan kiri dibalut dengan sprei berwarna coklat senada dengan warna tenda, sementara kasur bagian tengah yang diduga merupakan kasur tambahan (extrabed) menggunakan alas tidur bermotif kotak-kotak.

Polisi Kantongi Indikasi Keracunan Pesta Barbeque Mandiri

Aparat kepolisian dari Polres Temanggung langsung bergerak cepat melakukan investigasi mendalam untuk mengurai misteri kematian ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah petunjuk krusial yang mengarah pada kontaminasi berat pada bahan makanan olahan bakar yang dikonsumsi para korban pada Selasa malam.

Pihak berwajib menduga kuat bahwa sumber racun mematikan tersebut berasal dari hidangan pesta barbeque (BBQ) yang disiapkan dan dimasak sendiri oleh para korban di area perkemahan. Hingga kini, sampel sisa makanan masih diteliti secara intensif untuk mengidentifikasi jenis zat beracun yang terkandung di dalamnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Kronologi Satu Keluarga Meninggal saat Camping di Temanggung, Terindikasi Keracunan BBQ - Image
Berita Daerah

Kronologi Satu Keluarga Meninggal saat Camping di Temanggung, Terindikasi Keracunan BBQ

Jumat, 29 Mei 2026 | 13.38 WIB

Mahasiswa UGM jadi Salah Satu Korban Tragedi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung - Image
Berita Daerah

Mahasiswa UGM jadi Salah Satu Korban Tragedi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung

Jumat, 29 Mei 2026 | 06.30 WIB

Dugaan Keracunan Makanan jadi Penyebab Sekeluarga Asal Ambarawa Tewas saat Camping di Kawasan Wisata Temanggung - Image
Berita Daerah

Dugaan Keracunan Makanan jadi Penyebab Sekeluarga Asal Ambarawa Tewas saat Camping di Kawasan Wisata Temanggung

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.52 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore