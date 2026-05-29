Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

JawaPos.com - Duka mendalam menyelimuti objek wisata alam Posong, Temanggung. Liburan hangat satu keluarga asal Ambarawa di lereng Gunung Sindoro berubah menjadi tragedi memilukan. Ayah, ibu, dan kedua anak mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam tenda glamping tempat mereka menginap.

Peristiwa tragis ini langsung memicu perhatian publik, terutama mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam area privat tersebut. Dugaan kuat dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa keempat korban tewas akibat mengalami keracunan makanan akut setelah menggelar acara bakar-bakar.

Petunjuk demi petunjuk mulai terungkap dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kondisi interior di dalam tenda tempat ditemukannya jasad satu keluarga tersebut yang tampak rapi sebelum maut menjemput.

Intip Kondisi Dalam Tenda Glamping Posong Temanggung

Dikutip dari Radar Magelag (JawaPos Group), berdasarkan foto yang diperoleh dari lokasi kejadian, keempat korban ditemukan terbujur kaku di dalam sebuah tenda glamping berukuran besar dengan dominasi warna coklat. Suasana di dalam tenda tampak layaknya fasilitas penginapan wisata pada umumnya, tanpa ada tanda-tanda kekerasan fisik atau kepanikan massal dari para korban.

Di dalam tenda tersebut, terdapat tiga kasur busa yang diletakkan berjajar langsung di atas lantai tenda untuk mengomodasi seluruh anggota keluarga. Kasur paling kiri ditiduri oleh satu orang, kasur tengah diisi oleh satu orang, sedangkan kasur paling kanan digunakan bersama oleh dua orang anggota keluarga.

Perbedaan detail terlihat pada perlengkapan tidur yang digunakan oleh keluarga asal Ambarawa ini. Kasur di sisi kanan dan kiri dibalut dengan sprei berwarna coklat senada dengan warna tenda, sementara kasur bagian tengah yang diduga merupakan kasur tambahan (extrabed) menggunakan alas tidur bermotif kotak-kotak.

Polisi Kantongi Indikasi Keracunan Pesta Barbeque Mandiri Aparat kepolisian dari Polres Temanggung langsung bergerak cepat melakukan investigasi mendalam untuk mengurai misteri kematian ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah petunjuk krusial yang mengarah pada kontaminasi berat pada bahan makanan olahan bakar yang dikonsumsi para korban pada Selasa malam.