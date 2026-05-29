Honda Team Asia Bongkar Kondisi Veda Ega Pratama, Sinyal Kejutan Besar di Moto3 Italia 2026?

Veda Ega Pratama dalam kondisi positif jelang Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello usai tampil impresif di Catalunya. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Honda Team Asia pastikan Veda Ega Pratama dalam kondisi positif jelang Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Italia, pada 29-31 Mei. Pembalap muda Indonesia itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis kedelapan di Catalunya dan membawa modal impresif sebagai mantan double winner Red Bull Rookies Cup di Mugello.
Moto3 Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini dan diprediksi menjadi salah satu balapan penting bagi Veda Ega Pratama. Sirkuit Mugello dikenal sebagai trek cepat dan teknis yang sangat disukai para pembalap, termasuk rider muda asal Gunungkidul tersebut.
Honda Team Asia mengungkapkan optimisme besar menyambut Moto3 Italia 2026 setelah melihat perkembangan performa Veda Ega Pratama sepanjang awal musim. Tim pabrikan Jepang itu menilai pembalap berusia 17 tahun tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari seri ke seri.
“Kejuaraan Dunia Moto3 menuju Italia untuk putaran ketujuh musim 2026 saat Honda Team Asia tiba di Autodromo Internazionale del Mugello untuk Grand Prix Brembo Italia,” tulis Honda Team Asia dalam rilis resminya.
Mereka juga menegaskan tim ingin melanjutkan momentum positif usai balapan menggembirakan di Catalunya. Performa Veda memang mulai mencuri perhatian sejak seri sebelumnya di Barcelona-Catalunya. Saat itu, dia mampu finis di posisi kedelapan meski memulai balapan dari urutan ke-20.
“Honda Team Asia berharap untuk melanjutkan perkembangan positifnya di salah satu sirkuit paling ikonik dan menantang di kalender,” lanjut pernyataan tim. Pernyataan itu memperlihatkan keyakinan Honda terhadap potensi besar rider Indonesia tersebut di Mugello.
Veda Ega Pratama datang ke Italia dengan rasa percaya diri tinggi setelah mencatat comeback luar biasa pada Moto3 Catalunya 2026. Pembalap muda Indonesia itu berhasil menyalip 12 rider dan sempat bertarung dekat rombongan podium pada lap-lap akhir.
“Veda Ega Pratama tiba di Mugello usai amankan hasil kuat lainnya di Barcelona, di mana pembalap rookie asal Indonesia ini finis di urutan kedelapan setelah comeback mengesankan dari posisi ke-20,” tulis Honda Team Asia.
Perjuangan Veda di Catalunya mendapat banyak pujian karena memperlihatkan mental balap dan keberanian saat duel di grup tengah. Rider asal Wonosari itu juga dinilai makin matang dalam menjaga ritme balapan dibanding awal musim.
