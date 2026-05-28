Veda Ega Pratama Diterjang Kabar Buruk! Murid Eks Manajer Marc Marquez Bidik Takhta Rookie Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama (kanan) menghadapi tekanan besar dari Brian Uriarte jelang Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menghadapi ancaman serius pada Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, 29-31 Mei, setelah rival utamanya, Brian Uriarte, datang dengan performa menanjak. Veda masih memimpin klasemen rookie Moto3 2026 dengan 58 poin, tetapi keunggulannya mulai terancam usai Uriarte tampil impresif pada GP Catalunya.
Moto3 Italia 2026 diprediksi menjadi salah satu balapan paling krusial bagi perebutan status rookie terbaik musim ini.
Persaingan makin panas karena kedua pembalap muda tersebut sama-sama menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang enam seri awal.
Veda Ega Pratama menjadi salah satu rookie paling konsisten pada Moto3 2026 bersama Honda Team Asia.
Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta itu sukses mencuri perhatian sejak awal musim lewat performa stabil di papan tengah hingga barisan depan.
Dari enam seri yang sudah berlangsung, Veda berhasil meraih satu podium saat finis ketiga pada GP Brasil. Selain gagal finis di GP Amerika, pembalap berusia 17 tahun tersebut selalu mampu menembus posisi 10 besar.
Catatan itu membuat Veda mengoleksi 58 poin dan bertengger di puncak klasemen rookie Moto3 2026.
Performa tersebut sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu talenta muda Asia paling menjanjikan di ajang grand prix musim ini.
Mugello kini menjadi ujian penting berikutnya bagi Veda Ega Pratama. Sirkuit berkarakter cepat tersebut dikenal menuntut keberanian, slipstream yang tepat, dan kemampuan menjaga ritme sejak sesi latihan hingga balapan utama.
