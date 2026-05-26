Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026: Peluang Podium Kedua Menanti Pembalap Asal Gunung Kidul!

JawaPos.com — Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, bakal menjalani Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello akhir pekan ini dengan peluang besar meraih podium kedua musim ini. Rider asal Gunung Kidul itu datang dengan modal impresif usai konsisten finis di papan atas sepanjang enam seri awal Moto3 2026.

Moto3 Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini sekaligus balapan penting bagi Veda Ega Pratama. Balapan di Mugello juga menyimpan kenangan manis karena tahun lalu dia sukses dua kali menjadi juara di sirkuit milik tim F1 Ferrari tersebut.

Musim lalu, Veda masih tampil di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pembalap berusia 17 tahun itu mencuri perhatian setelah menyapu bersih dua kemenangan di Mugello dan menambah satu kemenangan lain di Sachsenring race kedua.

Kini situasinya berbeda karena Veda sudah naik kelas ke Moto3 bersama Honda Team Asia.

Meski berstatus rookie, performanya langsung membuat banyak pihak terkesan setelah mampu menembus posisi lima besar klasemen sementara hingga enam seri berjalan.

Bagaimana Jadwal Lengkap Veda Ega Pratama di Mugello? Moto3 Italia 2026 akan dimulai pada Jumat, 29 Mei 2026. Veda Ega Pratama dijadwalkan menjalani sesi Free Practice 1 pukul 14.00 WIB sebelum kembali turun di sesi practice pada pukul 18.15 WIB.

Agenda balapan berlanjut pada Sabtu, 30 Mei 2026. Pembalap Honda Team Asia itu akan menjalani Free Practice 2 mulai pukul 13.40 WIB sebelum tampil di sesi kualifikasi yang dimulai pukul 17.45 WIB.

Puncak balapan Moto3 Italia 2026 berlangsung pada Minggu, 31 Mei 2026. Race utama akan dimulai pukul 16.00 WIB dan menjadi kesempatan penting bagi Veda untuk kembali naik podium.

Jadwal lengkap Moto3 Italia 2026 Jumat (29/5/2026)