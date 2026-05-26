Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026: Peluang Podium Kedua Menanti Pembalap Asal Gunung Kidul!

Veda Ega Pratama bersiap tampil di Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dengan peluang kembali naik podium. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, bakal menjalani Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello akhir pekan ini dengan peluang besar meraih podium kedua musim ini. Rider asal Gunung Kidul itu datang dengan modal impresif usai konsisten finis di papan atas sepanjang enam seri awal Moto3 2026.
Moto3 Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini sekaligus balapan penting bagi Veda Ega Pratama. Balapan di Mugello juga menyimpan kenangan manis karena tahun lalu dia sukses dua kali menjadi juara di sirkuit milik tim F1 Ferrari tersebut.
Musim lalu, Veda masih tampil di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pembalap berusia 17 tahun itu mencuri perhatian setelah menyapu bersih dua kemenangan di Mugello dan menambah satu kemenangan lain di Sachsenring race kedua.
Baca Juga:Veda Ega Pratama Curhat Usai Moto3 Catalunya 2026! Sulit Jinakkan Motor hingga Harus Lewat Q1
Kini situasinya berbeda karena Veda sudah naik kelas ke Moto3 bersama Honda Team Asia.
Meski berstatus rookie, performanya langsung membuat banyak pihak terkesan setelah mampu menembus posisi lima besar klasemen sementara hingga enam seri berjalan.
Moto3 Italia 2026 akan dimulai pada Jumat, 29 Mei 2026. Veda Ega Pratama dijadwalkan menjalani sesi Free Practice 1 pukul 14.00 WIB sebelum kembali turun di sesi practice pada pukul 18.15 WIB.
Agenda balapan berlanjut pada Sabtu, 30 Mei 2026. Pembalap Honda Team Asia itu akan menjalani Free Practice 2 mulai pukul 13.40 WIB sebelum tampil di sesi kualifikasi yang dimulai pukul 17.45 WIB.
Puncak balapan Moto3 Italia 2026 berlangsung pada Minggu, 31 Mei 2026. Race utama akan dimulai pukul 16.00 WIB dan menjadi kesempatan penting bagi Veda untuk kembali naik podium.
Jumat (29/5/2026)
Free Practice 1: 14.00 - 14.35 WIB
Practice: 18.15 - 18.50 WIB
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK