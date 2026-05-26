Hasil Lengkap Veda Ega Pratama di Mugello! Rekor Gila Ini Bikin Moto3 Italia 2026 Makin Membara

Veda Ega Pratama tetap bertahan di posisi lima besar klasemen sementara Moto3 2026 usai seri Catalunya di Spanyol. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menatap Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dengan modal impresif usai dua kali menang di lintasan tersebut pada Red Bull Rookies Cup 2025. Rider Honda Team Asia itu kini memburu tambahan poin penting demi menjaga persaingan papan atas klasemen Moto3 2026 jelang balapan akhir pekan ini.
Moto3 Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini dan diprediksi berlangsung sengit. Performa Veda Ega Pratama di Mugello ikut mencuri perhatian karena trek legendaris di Italia itu menyimpan kenangan manis bagi rider asal Gunungkidul, Yogyakarta tersebut.
Veda Ega Pratama sudah empat kali membalap di Sirkuit Mugello lewat ajang Red Bull Rookies Cup. Dari seluruh penampilannya, rider berusia 17 tahun itu selalu mampu tampil kompetitif dan bersaing di barisan depan.
Pada Red Bull Rookies Cup 2024, Veda Ega langsung menunjukkan potensi besar. Dia finis posisi kelima pada race pertama sebelum menutup race kedua di posisi kedelapan.
Hasil itu menjadi modal penting bagi Veda Ega untuk tampil lebih matang semusim berikutnya. Perkembangan performanya terlihat jelas saat kembali turun di Mugello pada Red Bull Rookies Cup 2025.
Veda Ega sukses mencatatkan hasil sempurna di sana. Dia memenangi race pertama sekaligus race kedua dan membuat lagu Indonesia Raya berkumandang dua kali di Mugello. Catatan tersebut menjadi bukti Mugello termasuk salah satu sirkuit favorit Veda Ega. Karakter trek cepat dengan kombinasi tikungan panjang terlihat cocok dengan gaya balap agresifnya.
Momentum Veda Ega menjelang Moto3 Italia 2026 terbilang cukup positif. Sepanjang musim ini, dia hanya sekali gagal finis yakni saat tampil di Moto3 Amerika Serikat.
Dalam lima balapan lain, Veda Ega mampu konsisten mendulang poin. Rider Honda Team Asia itu finis podium ketiga di Moto3 Brasil dan beberapa kali menembus posisi 10 besar.
Veda Ega tercatat finis kompetitif di Moto3 Thailand, Moto3 Spanyol, Moto3 Prancis, hingga Moto3 Catalunya. Konsistensi itu membuat namanya mulai diperhitungkan dalam perebutan gelar musim ini.
