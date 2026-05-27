Singapore Open 2026: Fajar/Fikri Melaju ke 16 Besar Usai Menang Susah Payah atas Ganda Taiwan

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, meraih kemenangan di babak pertama atau 3 besar Singapore Open 2026. Fajar/Fikri mengamankan tiket 16 usai memenangi duel sengit lawan Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee dari Taiwan.

Fajar/Fikri mengalahkan ganda putra Taiwan tersebut lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor akhir 15-21, 21-17, 21-15. Duel ketat tersebut berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5) malam WIB.

Usai laga, Fajar mengakui dirinya bersama Fikri tampil kurang maksimal. Mereka kerap melakukan kesalahan sendiri hingga tertinggal cukup jauh di gim pertama dari Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

“Pertama-tama alhamdulillah mengucap syukur diberikan kemenangan dan kelancaran. Meskipun tadi di permainan pertandingan hari ini, kami bermain benar-benar kurang maksimal. Tadi di gim pertama, kami sudah unggul 12-9 tapi mereka bisa dapat 10 poin beruntun karena kami banyak melakukan kesalahan sendiri,” kata Fajar dalam keterangan resmi PBSI, Rabu (27/5/2026).

Pada gim kedua, Fajar/Fikri juga tidak memulainya dengan mulus. Namun beruntung, ganda putra unggulan ketiga itu berhasil bangkit dan membalikkan keadaan menjadi unggul.

“Di gim kedua awal, terutama saya terburu-buru, panik memikirkan apa strategi permainan untuk diterapkan. Tertinggal di interval, alhamdulillah kami bisa sedikit demi sedikit mengejar dan membalikkan kedudukan,” terang Fajar.

Hal senada juga diungkapkan Fikri. Dia mengakui hari ini tampil kurang maksimal, namun bersyukur karena pada akhirnya bisa merebut kemenangan atas Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

“Kalau melihat dari gim pertama, kami memang banyak melakukan unforced error. Lalu di gim kedua start kami sangat buruk sekali. Tertinggal sangat jauh poinnya tapi kami berusaha meyakinkan diri sendiri dan partner bagaimana harus keluar dari tekanan ini dan alhamdulillah, puji syukur berhasil. Momentumnya itu balik yang bikin kami percaya diri lagi,” ujar Fikri.