Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Prannoy HS di Babak Pertama Singapore Open 2026

Jonatan Christie di Singapore Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus menelan pil pahit setelah langsung kandas di babak pertama Singapore Open 2026. Jonatan menelan kekalahan dramatis dari wakil India, Prannoy HS.
Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5) sore WIB, Jonatan sejatinya memulai permainan sangat baik. Tapi sialnya, pemain yang akrab disapa Jojo itu menelan kekalahan dari Prannoy lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-10, 12-21, 18-21.
“Bermain di Singapore Open memang selalu kondisinya sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tadi sudah melakukan yang terbaik, sudah mencoba juga caranya di gim ketiga keluar dari tekanan,” kata Jonatan dalam keterangan resmi PBSI, Rabu (27/5/2026).
Jonatan memiliki peluang besar untuk merebut kemenangan di gim ketiga karena memimpin skor 18-16. Tapi secara mengejutkan, Prannoy berhasil mengejar ketertinggalan tersebut dan menutup gim ketiga dengan kemenangan.
Sejak awal, Jonatan menyadari bahwa harus kerja ekstra di gim ketiga. Namun, pemain ranking lima dunia itu mengakui bahwa dirinya tampil kurang tenang dalam poin kritis tersebut sehingga kecolongan dari Prannoy.
“Ketika tertinggal 10-11 di interval, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menang angin itu pasti akan lebih sulit. Dari cara bermain tadi sudah benar pola mainnya, sempat unggul juga tapi sedikit kurang tenang,” ungkap Jonatan.
Meski demikian, Jonatan tak ingin larut dalam hasil buruk tersebut. Jojo menyampaikan kekalahan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi agar meraih hasil terbaik pada turnamen selanjutnya yakni Indonesia Open 2026.
“Ini jadi bahan evaluasi untuk minggu depan di Indonesia Open. Pastinya saya harus balikin fokusnya, moodnya dan semangatnya juga,” tutur Jonatan.
Kalahnya Jonatan membuat Indonesia tinggal menyisakan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Sebelumnya, Alwi sukses melaju ke babak 16 besar usai menumbangkan pemain Prancis, Toma Junior Popov, dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-14.
