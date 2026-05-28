Andika Rachmansyah
Jumat, 29 Mei 2026 | 01.04 WIB

Alwi Farhan Ogah Besar Kepala Usai Singkirkan Shi Yu Qi di Babak 16 Besar Singapore Open 2026

Alwi Farhan di Singapore Open 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, membuat kejutan di babak 16 besar Singapore Open 2026. Pasalnya, Alwi berhasil menyingkirkan Shi Yu Qi, pemain ranking satu dunia dari Tiongkok.

Alwi sukses menjinakkan Shi Yu Qi lewat pertarungan sengit tiga gim. Dalam laga yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5) sore WIB, pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia itu menang dengan skor 21-16, 19-21, 21-14.

Usai pertandingan, Alwi mengaku bahagia sekaligus bangga bisa mengalahkan Shi Yu Qi. Namun, ia juga tak ingin hasil tersebut membuatnya besar kepala. Pemain ranking 13 dunia itu mengungkapkan bahwa perjalanannya di turnamen berlevel Super 750 itu masih sangat panjang.

“Bahagia pastinya, bangga juga bisa mendapat pengalaman dari peringkat satu dunia. Tapi perjalanan belum cukup, karena masih ada babak-babak yang penting selanjutnya. Saya tetap harus fokus. Memang saya menang dengan Shi Yu Qi tapi perjalanan masih sangat panjang, mari kita teruskan perjalanan ini,” kata Alwi dalam keterangan PBSI, Kamis (28/5/2026).

Menariknya, Alwi langsung berhasil menumbangkan Shi Yu Qi dalam pertemuan pertamanya ini. Tunggal putra andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu pun mengungkap kunci suksesnya menumbangkan pemain ranking satu dunia tersebut.

“Di pertandingan tadi saya sudah unggul beberapa kali, tapi saya tetap tahu Shi Yu Qi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar. Dia gayanya seperti orang kelelahan tapi memang di situ cara dia untuk membuat saya lebih nafsu mungkin, selain itu kondisi angin cukup susah untuk dikontrol. Kemenangan yang penting bagi saya dengan tantangan seperti itu,” ungkap Alwi.

Lebih lanjut, Alwi juga telah belajar dari pengalaman untuk tidak terlalu nafsu dalam menyerang seperti pada kekalahan yang dideritanya pada gim kedua. Hasilnya, ia berhasil merebut kemenangan di gim penentuan.

“Beberapa kali saya belajar dari pengalaman, ketika saya terlalu ingin menang malah membuat blunder. Jadi ketika lepas gim kedua tadi, saya coba lebih tenang, balikin fokusnya lagi karena saya tahu pertandingan belum selesai dan kita masih punya kesempatan yang sama untuk menang,” pungkas Alwi.

Kesuksesan Alwi membuat Indonesia menempatkan dua wakil di babak perempat final Singapore Open 2026. Satu wakil lainnya adalah pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang sebelumnya berhasil menumbangkan Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dari Denmark dalam dua gim langsung 21-13, 21-12.

