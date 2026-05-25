Veda Ega Pratama Bertahan di 5 Besar Moto3 2026, Pembalap Indonesia Kian Dekat ke Papan Atas

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tetap bertahan di posisi lima besar klasemen sementara Kejuaraan Dunia Moto3 2026 usai finis kedelapan pada seri Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu lalu. Tambahan poin dari balapan keenam musim ini membuat pembalap Honda Team Asia itu kini mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang bersaing di papan atas.

Hasil di Catalunya menjadi modal penting bagi Veda Ega Pratama untuk menjaga konsistensi pada musim debutnya di level penuh Moto3. Meski gagal naik podium, finis delapan besar memperlihatkan stabilitas performa pembalap asal Indonesia tersebut di tengah ketatnya persaingan para rider muda dunia.

Bagaimana Posisi Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026? Veda Ega Pratama kini menempati posisi kelima klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 58 poin.

Jumlah poin itu sama dengan milik Marco Morelli dari CFMOTO Gaviota Aspar Team, namun Veda masih berada tepat di bawah pembalap Italia tersebut dalam daftar klasemen sementara.

Posisi Veda Ega Pratama juga belum sepenuhnya aman. Sebab, jaraknya sangat tipis dengan para rival di bawahnya.

Valentin Perrone hanya terpaut dua poin dengan 56 angka. Sedangkan David Almansa menguntit lewat koleksi 52 poin selepas seri Catalunya.

Persaingan Moto3 musim ini memang berlangsung sangat ketat sejak seri pembuka. Selisih poin yang rapat membuat satu hasil buruk bisa langsung mengubah posisi pembalap di klasemen sementara.

Maximo Quiles Masih Terlalu Dominan Sementara itu, puncak klasemen Moto3 2026 masih dikuasai Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team.