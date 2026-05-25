Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Punya Kenangan Manis di Mugello

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali menghadapi seri penting Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello pada 29–31 Mei 2026. Lintasan legendaris di Italia itu menjadi salah satu trek yang cukup bersahabat bagi Veda setelah sebelumnya sukses meraih dua kemenangan saat tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025.

Moto3 Italia 2026 diprediksi menjadi seri krusial dalam perebutan papan atas klasemen. Veda Ega Pratama datang dengan modal pengalaman kuat di Mugello sekaligus performa konsisten sepanjang musim pertamanya di kelas Moto3.

Mengapa Sirkuit Mugello Sangat Istimewa bagi Veda Ega Pratama? Sirkuit Mugello bukan tempat baru bagi Veda Ega Pratama. Pebalap asal Gunungkidul itu sudah beberapa kali menjajal karakter trek cepat dan teknikal tersebut ketika tampil di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2024 dan 2025.

Momen paling berkesan terjadi pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Kala itu Veda tampil luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan Race 1 dan Race 2 di Mugello sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik Asia.

Pada Race 1, Veda sukses mengalahkan pebalap Spanyol David Gonzalez serta rider Italia Giulio Pugliese. Sementara di Race 2, Veda kembali tampil dominan setelah finis di depan rival lamanya dari Malaysia, Hakim Danish, dan pebalap Spanyol Benat Fernandez.

Kesuksesan tersebut membuat nama Veda semakin diperhitungkan di paddock internasional. Mugello pun menjadi salah satu sirkuit yang dianggap cocok dengan gaya balap agresif dan cepat milik pebalap Indonesia berusia muda tersebut.

Rival Lama Kini Bertemu Lagi di Moto3 2026 Persaingan Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish kembali berlanjut di Moto3 2026. Rivalitas keduanya sudah terbentuk sejak Asia Talent Cup hingga Red Bull MotoGP Rookies Cup dan kini naik level ke kejuaraan dunia Moto3.

Menariknya, beberapa rival Veda di Rookies Cup kini juga sudah tampil reguler di Moto3. Nama-nama seperti Marco Morelli, Brian Uriarte, dan Benat Fernandez dipastikan kembali menjadi lawan berat pada seri Mugello akhir pekan nanti.