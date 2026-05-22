Malaysia Masters 2026: Ubed Kuatkan Mental, Tunggal Putra Indonesia Hadapi Christo Popov 

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia M. Zaki Ubaidillah. (Dok. JP)
JawaPos.com – Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah alias Ubed memastikan langkah ke perempat final Malaysia Masters 2026. Ubed menyingkirkan wakil Korea Selatan, Jeon Hyeok-jin, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, kemarin (21/5).
Ubed menang melalui pertarungan rubber game dengan skor 21-10, 16-21, 21-16. Kemenangan tersebut jadi modal penting jelang duel berat menghadapi wakil Prancis, Christo Popov, hari ini (22/5). Ubed mengaku akan fokus menyiapkan mental dan pola pikir agar bisa tampil lepas.
”Lawan (Christo Popov) tidak mudah dimatikan. Saya mau bermain nothing to lose saja,” tutur Ubed dalam siaran PBSI.
Untuk faktor teknis, Ubed mengaku cukup puas dengan performanya di Malaysia Masters sejauh ini. Kemenangan atas Jeon kemarin menunjukkan perkembangan penampilannya dibandingkan di Thailand Open pekan lalu.
”Alhamdulillah senang karena diberikan kemenangan dan tidak ada cedera apa pun,” ucapnya.
Ubed juga mengungkapkan bahwa dirinya melakukan evaluasi besar setelah Thailand Open. Salah satunya mempelajari rekaman pertandingan lawan.
”Karena sebelumnya saya masih sedikit kaget dengan pola permainan lawan dan tidak bisa keluar dari tekanan,” katanya.
