Indonesia Tersingkir dari Thomas Cup 2026, Christo Popov Sebut Jonatan Christie dkk Bermain Tanpa Semangat

Pebulu tangkis Indonesia Jonatan Christie tertunduk lesu usai kalah di Thomas Cup 2026. (dok PBSI)
JawaPos.com - Tim Thomas Cup Prancis tak menyangka kalau mereka bisa menang telak 4-1 atas Indonesia. Mereka menganggap kemenangan ini adalah momen Istimewa.
Sebab, Indonesia punya reputasi mentereng di Piala Thomas dengan koleksi 14 gelar juara.
‘’Kami tentu sangat bangga,’’ kata Toma Junior Popov, tunggal putra Prancis yang kemarin menaklukkan Anthony Sinisuka Ginting seperti dikutip situs BWF. Dia juga memuji kontribusi ganda putra Leo Rossi/ Eloi Adam yang berhasil menaklukkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi.
‘’Mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka memenangkan perak di sini saat kejuaraan Eropa di Horsens. Mungkin itulah alasan kenapa tim menempatkan mereka untuk ganda putra,’’ ujarnya.
Partner sekaligus saudaranya, Christo Popov juga tak pernah membayangkan bisa mengalahkan Indonesia dengan skor telak.
“Kalau dua, tiga, atau empat tahun lalu ditanya siapa yang bisa mengalahkan Indonesia, mungkin kami tidak akan yakin, tapi hari ini kami membuktikan kemampuan tim secara keseluruhan,” kata Christo.
Dia juga kaget melihat performa Jonatan Christie alias Jojo dkk. ‘’Kami menang sebagai sebuah tim hari ini. Sebaliknya, mereka (Indonesia) tidak menunjukkan semangat, dan saya rasa mereka juga memberi kami banyak energi, terutama pada momen-momen penting,’’ jelasnya.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun