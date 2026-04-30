Indonesia Tersingkir dari Thomas Cup 2026, Christo Popov Sebut Jonatan Christie dkk Bermain Tanpa Semangat

JawaPos.com - Tim Thomas Cup Prancis tak menyangka kalau mereka bisa menang telak 4-1 atas Indonesia. Mereka menganggap kemenangan ini adalah momen Istimewa.

Sebab, Indonesia punya reputasi mentereng di Piala Thomas dengan koleksi 14 gelar juara.

‘’Kami tentu sangat bangga,’’ kata Toma Junior Popov, tunggal putra Prancis yang kemarin menaklukkan Anthony Sinisuka Ginting seperti dikutip situs BWF. Dia juga memuji kontribusi ganda putra Leo Rossi/ Eloi Adam yang berhasil menaklukkan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi.

‘’Mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka memenangkan perak di sini saat kejuaraan Eropa di Horsens. Mungkin itulah alasan kenapa tim menempatkan mereka untuk ganda putra,’’ ujarnya.

Partner sekaligus saudaranya, Christo Popov juga tak pernah membayangkan bisa mengalahkan Indonesia dengan skor telak.

“Kalau dua, tiga, atau empat tahun lalu ditanya siapa yang bisa mengalahkan Indonesia, mungkin kami tidak akan yakin, tapi hari ini kami membuktikan kemampuan tim secara keseluruhan,” kata Christo.