Rekap Hasil Malaysia Masters 2026 di Hari Pertama: Lanny/Apriyani Tembus 16 Besar usai Menangi Perang Saudara, Dua Ganda Putra Tersingkir

Aksi Lanny/Apriyani di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Delapan wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan hari pertama Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (19/5). Hari pertama ini diwarnai badai kekalahan, hanya pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu yang baru mampu melaju ke babak 16 besar.
Empat dari delapan wakil Indonesia yang berlaga pada hari ini memulai perjuangannya dari babak kualifikasi. Mereka adalah Muhamad Yusuf (tunggal putra), Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (tunggal putri), Thalita Ramadhani Wiryawan (tunggal putri), dan Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata.
Dari keempat wakil tersebut, Muhamad Yusuf dan Verrel/Aisyah gagal menembus babak utama. Kadek Dhinda melaju ke babak utama alias 32 besar usai mengalahkan Lo Sin Yan Happy (Hong Kong) lewat pertarungan tiga gm 19-21, 21-7, 21-11, sementara Thalita menumbangkan Chen Su Yu (Taiwan) juga lewat pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 22-20, 21-14.
Di babak 32 besar, Kadek Dhinda akan langsung menantang tunggal putri unggulan kedua dari Thailand, Ratchanok Intanon. Sementara Thalita akan menghadapi Ashmita Chaliha dari India.
Pada sektor ganda putra, dua wakil Indonesia harus gugur di babak 32 besar. Mereka adalah Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.
Langkah Putra/Bagas disetop ganda putra unggulan ketiga dari Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dalam dua gim langsung dengan skor 16-21, 14-21. Sementara Rian/Rahmat ditekuk unggulan kedua dari Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dalam dua gim langsung dengan skor kembar 18-21, 18-21.
Praktis, Indonesia hanya tinggal menyisakan satu wakil saja di sektor ganda putra, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangang yang baru saja meraih gelar juara Thailand Open 2026 itu baru akan tampil besok melawan Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi dari Tiongkok.
Sementara dari sektor ganda putri, Lanny/Apriyani berhasil memenangkan perang saudara kontra Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. Mereka bisa dibilang harus susah payah mengalahkan juniornya di Pelatnas PBSI Cipayung tersebut.
Pasalnya Lanny/Apriyani menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor ketat 22-20, 19-21, 21-17. Kemenangan ini membawa mereka melaju ke babak 16 besar dan akan menantang Chen Fan Shu Tan/Luo Xu Min asal Tiongkok.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK