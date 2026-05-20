Rekap Hasil Malaysia Masters 2026 di Hari Pertama: Lanny/Apriyani Tembus 16 Besar usai Menangi Perang Saudara, Dua Ganda Putra Tersingkir

JawaPos.com - Delapan wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan hari pertama Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (19/5). Hari pertama ini diwarnai badai kekalahan, hanya pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu yang baru mampu melaju ke babak 16 besar.

Empat dari delapan wakil Indonesia yang berlaga pada hari ini memulai perjuangannya dari babak kualifikasi. Mereka adalah Muhamad Yusuf (tunggal putra), Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (tunggal putri), Thalita Ramadhani Wiryawan (tunggal putri), dan Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Dari keempat wakil tersebut, Muhamad Yusuf dan Verrel/Aisyah gagal menembus babak utama. Kadek Dhinda melaju ke babak utama alias 32 besar usai mengalahkan Lo Sin Yan Happy (Hong Kong) lewat pertarungan tiga gm 19-21, 21-7, 21-11, sementara Thalita menumbangkan Chen Su Yu (Taiwan) juga lewat pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 22-20, 21-14.

Di babak 32 besar, Kadek Dhinda akan langsung menantang tunggal putri unggulan kedua dari Thailand, Ratchanok Intanon. Sementara Thalita akan menghadapi Ashmita Chaliha dari India.

Pada sektor ganda putra, dua wakil Indonesia harus gugur di babak 32 besar. Mereka adalah Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Langkah Putra/Bagas disetop ganda putra unggulan ketiga dari Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dalam dua gim langsung dengan skor 16-21, 14-21. Sementara Rian/Rahmat ditekuk unggulan kedua dari Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dalam dua gim langsung dengan skor kembar 18-21, 18-21.

Praktis, Indonesia hanya tinggal menyisakan satu wakil saja di sektor ganda putra, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangang yang baru saja meraih gelar juara Thailand Open 2026 itu baru akan tampil besok melawan Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi dari Tiongkok.

Sementara dari sektor ganda putri, Lanny/Apriyani berhasil memenangkan perang saudara kontra Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. Mereka bisa dibilang harus susah payah mengalahkan juniornya di Pelatnas PBSI Cipayung tersebut.