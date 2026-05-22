Dikalahkan Pemain Umur 19 Tahun! Jojo Tersingkir dari Malaysia Masters 2026

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie terhenti di perempat final BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah secara mengejutkan tumbang dari pemain non-unggulan 19 tahun asal China, Hu Zhe An, dikutip dari ANTARA.

Jonatan kalah dalam duel rubber game dengan skor 21-14, 13-21, 16-21 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat. Padahal Jojo, sapaan akrab Jonatan Christie sempat menguasai gim pertama dengan cukup meyakinkan.

Jonatan memulai laga dengan baik. Poin pembuka langsung ia dapat setelah kesalahan Hu Zhe An di depan net. Momentum berlanjut ketika smes kerasnya tak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain China tersebut.

Sejak awal gim pertama, Jonatan tampil dominan. Ia unggul cepat 5-0, sebelum menutup interval dengan keunggulan 11-5.

Meski Hu sempat mencoba bangkit dan memangkas jarak menjadi 11-13, Jonatan kembali menjauh dan memastikan gim pertama menjadi miliknya dengan skor 21-14 melalui pukulan menyilang yang tak bisa dijangkau lawan.

Situasi berubah pada gim kedua. Hu mulai tampil lebih agresif dan memimpin 4-2 di awal laga sebelum Jonatan menyamakan kedudukan 5-5.

Namun, momentum berbalik ketika Hu mencatatkan empat poin beruntun untuk menjauh dan unggul 11-7 saat interval.

Selepas jeda, tekanan Hu makin menjadi. Ia memperlebar keunggulan hingga 16-9 sebelum Jonatan sempat memangkas jarak menjadi 13-17. Namun, momentum itu tidak bertahan lama setelah Hu kembali mencetak poin beruntun untuk memaksakan gim ketiga.