Jadwal Malaysia Masters 2026: Jojo dan Ubed Pikul Asa Indonesia di Perempat Final

Foto multiple exposure pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok ke arah tunggal putra Thailand Kunlavut Vitidsarn pada final Daihatsu Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (26/1/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/am.
JawaPos.com - Dua tunggal putra Jonatan Christie dan Mohammad Zaki Ubaidillah memikul asa terakhir Indonesia pada BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 yang akan memasuki rangkaian babak perempat final pada Jumat.
Hari ini pebulu tangkis yang masing-masing akrab disapa Jojo dan Ubed itu dijadwalkan tampil di Lapangan 3 Axiata Arena, Kuala Lumpur, membawa misi menjaga peluang Merah Putih merebut gelar.
Jojo akan menjadi wakil pertama Indonesia yang turun bertanding. Unggulan keempat itu ditantang pebulu tangkis muda China, Hu Zhe An, pada laga yang dijadwalkan mulai pukul 08.50 WIB.
Meski masih berusia 19 tahun, Hu tengah mendapat suntikan kepercayaan diri tinggi berkat keberhasilan menciptakan kejutan saat menyingkirkan wakil Prancis Alex Lanier di babak sebelumnya dengan skor 15-21, 21-16, 21-15.
Pemain muda China tersebut juga dikenal sebagai salah satu rival kuat generasi junior Indonesia, termasuk kerap bersaing dengan Alwi Farhan pada level usia muda.
Situasi itu membuat Jojo perlu mewaspadai ancaman Hu, terlebih pada babak sebelumnya ia sempat mendapat perlawanan sengit dari wakil Taiwan, Wang Po Wei, sebelum akhirnya menang dengan 21-16, 19-21, 21-13.
Sementara itu, Ubed akan menghadapi ujian berat saat bertemu unggulan ketiga asal Prancis, Christo Popov, pada laga yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.
Ubed tengah berada dalam tren positif setelah sukses membalas kekalahan dari wakil Korea Selatan Jeon Hyeok-jin di babak kedua dengan skor 21-10, 16-21, 21-16.
Namun, Popov bukan lawan sembarangan. Tunggal putra andalan Prancis itu sebelumnya menyingkirkan Anthony Sinisuka Ginting dengan 21-17, 21-14.
