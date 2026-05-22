Formula 1 GP Kanada 2026: Jadwal Lengkap Race, Qualifying, dan Sprint di Vidio

JawaPos.com - Persaingan Formula 1 musim 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini lewat seri GP Kanada yang digelar di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal. Balapan yang masuk dalam kalender Lenovo Grand Prix du Canada 2026 tersebut diprediksi menghadirkan persaingan sengit sejak sesi awal hingga race utama.
Para penggemar Formula 1 di Indonesia dapat mengikuti seluruh rangkaian balapan melalui layanan live streaming Vidio. Format sprint race yang kembali digunakan membuat tensi kompetisi dipastikan sudah memanas sejak hari pertama.
GP Kanada memang dikenal sebagai salah satu seri yang kerap menghadirkan drama di lintasan. Trek yang memadukan lintasan lurus berkecepatan tinggi dan tikungan sempit sering menghasilkan duel agresif antarpembalap. Tidak jarang pula safety car muncul dan mengubah strategi balapan secara drastis.
Musim 2026 sendiri berjalan semakin menarik karena persaingan papan atas berlangsung cukup ketat.
Beberapa tim besar mulai menunjukkan performa yang lebih stabil dibanding awal musim. Hal itu membuat perebutan podium di setiap seri semakin sulit diprediksi.
Nama Max Verstappen masih menjadi perhatian utama setelah tampil konsisten dalam beberapa balapan terakhir. Namun, persaingan tidak hanya datang dari Red Bull. McLaren, Ferrari, dan Mercedes juga mulai menunjukkan peningkatan performa yang signifikan.
Lando Norris dan Charles Leclerc menjadi dua pembalap yang diperkirakan bisa memberi tekanan besar sepanjang akhir pekan di Montreal. Sementara itu, Lewis Hamilton tetap menjadi ancaman berkat pengalamannya di lintasan cepat seperti GP Kanada.
Selain para pembalap senior, musim ini juga menjadi panggung bagi generasi muda Formula 1.
Beberapa rookie tampil cukup menjanjikan dan mulai berani bersaing di papan tengah hingga zona podium.
