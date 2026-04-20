Insiden Tujuh Pembalap Tewaskan Juha Miettinen di ADAC 24h Nurburgring, Libatkan Tim Milik Juara F1 Max Verstappen

Kecelakaan di Green Hell melibatkan total tujuh pembalap. (Dok. N24)
JawaPos.com – Balapan di lintasan Nordschleife, Nurburgring memakan korban jiwa. Juha Miettinen, 66, meninggal dunia setelah terlibat dalam kecelakaan beruntun dalam sesi kualifikasi ADAC 24h Nurburgring pada Sabtu (18/4) waktu setempat.
Kecelakaan di Green Hell -sebutan Nordschleife- itu melibatkan total tujuh pembalap. Menurut pernyataan resmi, Miettinen sempat dikeluarkan dari mobil dalam kondisi kritis.
Namun, dia dinyatakan meninggal dunia setelah upaya resusitasi tidak berhasil. Sementara, enam pembalap lain hanya cedera.
Max Verstappen kebetulan juga tampil di Nordschleife akhir pekan ini. Juara dunia Formula 1 empat kali itu tengah menjalani persiapan menghadapi event Nurburgring 24 Hours bulan depan. Saat insiden terjadi, dia tidak berada di lintasan. Mobil #3 Mercedes-AMG GT3 miliknya masih dikendarai rekan satu tim, Lucas Auer.
Tim Verstappen Racing tidak termasuk ke dalam tujuh pembalap yang terlibat kecelakaan. “Motorsport adalah sesuatu yang kita semua cintai, tetapi dalam momen seperti ini kita diingatkan betapa berbahayanya olahraga ini,” tulis Verstappen lewat stories Instagram.
