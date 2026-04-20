Rizka Perdana Putra
20 April 2026, 14.36 WIB

Insiden Tujuh Pembalap Tewaskan Juha Miettinen di ADAC 24h Nurburgring, Libatkan Tim Milik Juara F1 Max Verstappen

Kecelakaan di Green Hell melibatkan total tujuh pembalap. (Dok. N24)

JawaPos.com – Balapan di lintasan Nordschleife, Nurburgring memakan korban jiwa. Juha Miettinen, 66, meninggal dunia setelah terlibat dalam kecelakaan beruntun dalam sesi kualifikasi ADAC 24h Nurburgring pada Sabtu (18/4) waktu setempat.

Kecelakaan di Green Hell -sebutan Nordschleife- itu melibatkan total tujuh pembalap. Menurut pernyataan resmi, Miettinen sempat dikeluarkan dari mobil dalam kondisi kritis.

Namun, dia dinyatakan meninggal dunia setelah upaya resusitasi tidak berhasil. Sementara, enam pembalap lain hanya cedera.

Max Verstappen kebetulan juga tampil di Nordschleife akhir pekan ini. Juara dunia Formula 1 empat kali itu tengah menjalani persiapan menghadapi event Nurburgring 24 Hours bulan depan. Saat insiden terjadi, dia tidak berada di lintasan. Mobil #3 Mercedes-AMG GT3 miliknya masih dikendarai rekan satu tim, Lucas Auer. 

Tim Verstappen Racing tidak termasuk ke dalam tujuh pembalap yang terlibat kecelakaan. “Motorsport adalah sesuatu yang kita semua cintai, tetapi dalam momen seperti ini kita diingatkan betapa berbahayanya olahraga ini,” tulis Verstappen lewat stories Instagram. 

Artikel Terkait
Red Bull Tegaskan Komitmen Max Verstappen, Masih Fokus F1 Meski Jalani Debut NLS2  - Image
Sports

Red Bull Tegaskan Komitmen Max Verstappen, Masih Fokus F1 Meski Jalani Debut NLS2 

12 Maret 2026, 12.55 WIB

Mobil F1 Pertama Ayrton Senna Segera Dilelang, Toleman TG183B Ditawarkan hingga Rp 75 Miliar - Image
Sports

Mobil F1 Pertama Ayrton Senna Segera Dilelang, Toleman TG183B Ditawarkan hingga Rp 75 Miliar

08 April 2026, 23.30 WIB

Tak Nyaman dengan Regulasi Baru, Max Verstappen Buka Peluang Tinggalkan Formula 1 - Image
Sports

Tak Nyaman dengan Regulasi Baru, Max Verstappen Buka Peluang Tinggalkan Formula 1

06 April 2026, 13.01 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

