Rizka Perdana Putra
08 April 2026, 23.30 WIB

Mobil F1 Pertama Ayrton Senna Segera Dilelang, Toleman TG183B Ditawarkan hingga Rp 75 Miliar

Alain Prost (kanan) dan Ayrton Senna (kiri) di McLaren. (autoweek.com)

JawaPos.com - Mobil Formula 1 Toleman yang dikendarai dalam balapan pertamanya akan dilelang bulan ini.   Mobil tersebut diprediksi bakal terjual dengan harga fantastis atau mencapai tujuh digit.

Karier F1 legenda balap asal Brasil ini dimulai pada 1984 bersama Toleman, tim yang kemudian menjadi Alpine dan saat ini berbasis di Enstone 

Meskipun secara umum kurang kompetitif dalam masa singkatnya di grid F1, tempatnya dalam sejarah F1 menjadi signifikan setelah memberikan debut kepada Ayrton Senna muda pada 1984.

Dan, Senna mencetak poin F1 pertamanya di Grand Prix Afrika Selatan serta Belgia tahun itu, dengan dua kali finis di posisi keenam sebelum meraih podium pertamanya di Grand Prix Monaco.

Ia mencetak total tiga podium tahun itu, dengan finis di posisi ketiga di Grand Prix Inggris dan Portugal.

Senna pindah ke Lotus untuk musim 1985, sementara Toleman terus berjuang dengan Teo Fabi dan Piercarlo Ghinzani.  Mereka gagal mencetak poin  dan Toleman kemudian berganti nama menjadi Benetton mulai 1986.

‘’RM Sotheby’s akan melelang Toleman TG183B yang dikendarai Senna dalam empat putaran pertama karier F1-nya, dan di mana ia mencetak poin pertamanya,’’ demikian keterangan yang disampaikan juru bicara RM Sotheby’s. 

Lelang dijadwalkan berlangsung pada 25 April mendatang.  Harga yang ditawarkan berkisar antara EUR 2,8 juta (sekitar Rp 55,3 miliar) hingga EUR 3,8 juta (sekitar Rp 75,1 miliar). 

