Ni Kadek Dhinda Sudah Ditunggu Ratchanok Intanon, Usai Lolos Kualifikasi Malaysia Masters 2026

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. (Dok. Antara)
JawaPos.com – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi berhasil melewati babak kualifikasi Malaysia Masters 2026. Kepastian itu didapat setelah Dhinda menundukkan wakil Hong Kong, Lo Sin Yan Happy. Dhinda harus melewati pertarungan tiga gim di Axiata Arena, Kuala Lumpur, kemarin (19/5).
Awalnya, Dhinda sempat kehilangan gim pertama dengan skor 19-21. Namun, dia mampu bangkit dan mendominasi dua gim berikutnya dengan kemenangan 21-7 dan 21-11. Hasil tersebut mengantarkan Dhinda melaju ke babak utama atau 32 Besar turnamen level Super 500 tersebut.
Usai pertandingan, Dhinda merasa terbantu dengan persiapan yang dilakukan sebelum menghadapi lawannya. Sebab, duel melawan Happy menjadi pertemuan pertama bagi keduanya di turnamen internasional.
“Sebelumnya saya sudah tanya-tanya ke Thalita yang pernah bertemu dia. Saya juga menonton video pertandingan dia. Dan, itu sangat membantu untuk mencapai kemenangan tadi,” ujar Dhinda.
Baca Juga:Prediksi Timnas Mesir di Grup G Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Cs Bisa Jadi Mimpi Buruk Belgia
Pemain asal Bali itu mengakui sempat mengalami kesulitan pada gim pertama. Namun, setelah menemukan pola permainan lawan, ia mampu tampil lebih tenang dan mengontrol jalannya pertandingan.
Nah, pada babak 32 besar, Dhinda sudah ditunggu lawan berat. Ia akan menghadapi mantan juara dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon.
Menghadapi pemain senior dengan segudang pengalaman itu, Dhinda menegaskan ingin tampil tanpa beban.
"Besok (hari ini, Red) bertemu Ratchanok Intanon saya mau coba maksimal. Sekarang tinggal menjaga fokus dan kondisi,” tegas Dhinda.
Dhinda juga menjadikan Malaysia Masters 2026 sebagai momentum untuk memperbaiki posisinya di ranking dunia.
Ia mengalami penurunan peringkat setelah hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk di Thailand pekan lalu.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK