Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Kamis, 21 Mei 2026 | 00.24 WIB

Ni Kadek Dhinda Sudah Ditunggu Ratchanok Intanon, Usai Lolos Kualifikasi Malaysia Masters 2026

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. (Dok. Antara) - Image

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. (Dok. Antara)

JawaPos.com – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi berhasil melewati babak kualifikasi Malaysia Masters 2026. Kepastian itu didapat setelah Dhinda menundukkan wakil Hong Kong, Lo Sin Yan Happy. Dhinda harus melewati pertarungan tiga gim di Axiata Arena, Kuala Lumpur, kemarin (19/5).

Awalnya, Dhinda sempat kehilangan gim pertama dengan skor 19-21. Namun, dia mampu bangkit dan mendominasi dua gim berikutnya dengan kemenangan 21-7 dan 21-11. Hasil tersebut mengantarkan Dhinda melaju ke babak utama atau 32 Besar turnamen level Super 500 tersebut.

Usai pertandingan, Dhinda merasa terbantu dengan persiapan yang dilakukan sebelum menghadapi lawannya. Sebab, duel melawan Happy menjadi pertemuan pertama bagi keduanya di turnamen internasional.

“Sebelumnya saya sudah tanya-tanya ke Thalita yang pernah bertemu dia. Saya juga menonton video pertandingan dia. Dan, itu sangat membantu untuk mencapai kemenangan tadi,” ujar Dhinda.

Pemain asal Bali itu mengakui sempat mengalami kesulitan pada gim pertama. Namun, setelah menemukan pola permainan lawan, ia mampu tampil lebih tenang dan mengontrol jalannya pertandingan.

Nah, pada babak 32 besar, Dhinda sudah ditunggu lawan berat. Ia akan menghadapi mantan juara dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon.

Menghadapi pemain senior dengan segudang pengalaman itu, Dhinda menegaskan ingin tampil tanpa beban.

"Besok (hari ini, Red) bertemu Ratchanok Intanon saya mau coba maksimal. Sekarang tinggal menjaga fokus dan kondisi,” tegas Dhinda.

Dhinda juga menjadikan Malaysia Masters 2026 sebagai momentum untuk memperbaiki posisinya di ranking dunia.

Ia mengalami penurunan peringkat setelah hasil kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk di Thailand pekan lalu.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore