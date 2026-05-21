900 Perenang dari 27 Negara Ramaikan Oceanman Bali 2026, Pantai Kedonganan Jadi Panggung Dunia

JawaPos.com - Setelah sempat vakum selama dua tahun, ajang renang perairan terbuka Oceanman, kembali hadir di Indonesia melalui Oceanman Bali Indonesia 2026 pada 19 - 21 Juni 2026 di Pantai Kedonganan, Bali. Mengusung tema Waves of Change, ajang ini sekaligus menandai kembalinya Indonesia dalam rangkaian resmi Oceanman World Series.

Oceanman Bali sebelumnya sukses diselenggarakan pada 2021, 2022, dan 2023 dengan jumlah partisipasi yang terus meningkat. Pada edisi terakhir pada 2023, 700 peserta turut ambil bagian, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan dalam kalender Oceanman global.

Menjelang satu bulan pelaksanaan, jumlah peserta yang telah mendaftar sejak dibukanya registrasi pada Oktober 2025 tercatat telah menembus lebih dari 900 peserta dari 27 negara. Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan penyelenggaraan Oceanman Bali pada tahun 2023.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Oceanman Bali akan menghadirkan enam kategori lomba yang dirancang untuk berbagai tingkat kemampuan dan kelompok usia. Yakni Oceankids 500M, Oceanteams 3x500M, Oceanfins 2KM, Ocean Sprint 2KM, Half Oceanman 5KM, dan kategori utama Oceanman 10KM.

Ragam kategori ini memberikan kesempatan bagi perenang pemula hingga profesional untuk merasakan tantangan renang di perairan terbuka. Sekaligus menikmati keindahan laut Bali.

Negara-negara yang telah terdaftar antara lain Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, India, Russia, Japan, Thailand, USA, United Arab Emirates, Hong Kong, Italy, Mexico, Colombia, United Kingdom, Ireland, Iceland, Hungary, Qatar, South Korea, Maldives, Taiwan, Ukraine, Azerbaijan, dan Belarus.

Chairman Oceanman Indonesia Wibowo Suseno Wirjawan menyampaikan, fenomena ini menunjukkan meningkatnya minat terhadap open water swimming secara global. Dengan latar laut Bali yang ikonik dan jalur renang yang menantang, Oceanman Bali menjadi salah satu seri yang paling diminati dalam kalender internasional.

Tak hanya menghadirkan persaingan olahraga, menurut dia, kehadiran ratusan peserta internasional juga membawa dampak langsung bagi sektor pariwisata. Lebih dari sekadar kompetisi renang laut, ajang ini menjadi wadah pertemuan atlet profesional dan pecinta olahraga air dari berbagai penjuru dunia, yang bersatu dalam satu arena di level internasional.