Viral Dikabarkan Sakit dan Dirawat di RS, Menkeu Purbaya Unggah Video Renang 

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak mengunggah video renang pada Minggu (3/5). Video itu muncul di tengah kabar dirinya sakit dan dirawat di Rumah Sakit (RS) viral di media sosial.

"Renang bapak," kata seorang perekam video, dikutip dari akun TikTok Pribadi Purbaya @purbayayudhis, Minggu (3/5).

Dalam video itu terlihat Purbaya berenang dengan gaya bebas. Mengenakan kacamata dan swim cap atau topi renang ia tampak berenang dari ujung ke ujung kolam sebanyak dua kali balikan.

Perekam video yang diduga adalah anak sulungnya, yakni Yuda Purboyo Sunu, sempat meminta Purbaya untuk menyudahi aktivitas renangnya. Tetapi, Purbaya terdengar menolak karena ia masih ingin berenang satu balikan lagi.

"Udah," kata Yuda.

"Entar, sekali lagi," jawab Purbaya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kondisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kondisi sehat.

“Sampai saat ini Pak Menteri dalam keadaan sehat,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Pernyataan Deni ini mengonfirmasi kabar yang menyebut Purbaya tengah sakit dan dirawat di ICU sebuah rumah sakit Jakarta.