NBA Playoff: Wembanyama Ganggu Pesta MVP Gilgeous-Alexander, Bantu Spurs Taklukkan Thunder

JawaPos.com - Victor Wembanyama memang kalah dari Shai Gilgeous-Alexander dalam perebutan gelar Most Valuable Player (MVP) NBA 2025-2026. Dia ‘hanya’ berada di peringkat ketiga voting, terpaut hingga 78 suara peringkat pertama dari Shai.

Namun, Wembanyama punya ‘hadiah hiburan’ lain. Malam saat Shai merayakan penghargaan di depan pendukung sendiri di Paycom Center, atlet 22 tahun itu justru membawa San Antonio Spurs menang dramatis 122-115 atas Oklahoma City Thunder, Selasa (19/5) pagi WIB.

Hasil tersebut mempertajam rekor superior Spurs atas Thunder menjadi 5-1 musim ini. Sekaligus membuat Spurs untuk sementara unggul agregat 1-0 dalam babak final NBA Wilayah Barat.

“Pesan yang ingin kami sampaikan adalah, bahwa kami siap menghadapi situasi, tempat, dan siapa pun,” kata Wembanyama dikutip dari ESPN. “Meskipun masih banyak yang harus kami pelajari, tapi kami berusaha lebih dari yang lain. Malam ini, kami tak kenal lelah.”

Wemby -sapaan akrab Wembanyama- mencetak 41 poin, 24 rebound, 3 assist, dan 3 blok.

Dia mencatatkan diri sebagai pemain termuda NBA yang membukukan setidaknya 40 poin dan 20 rebound di sebuah laga playoff. Atlet asal Prancis itu juga menjadi pemain pertama sejak Wilt Chamberlain pada 1960 yang meraih catatan tersebut saat menjalani debut final wilayah,

Di sisi lain, Gilgeous-Alexander mampu menyelesaikan laga dengan 24 poin dan 12 assist. Tapi, dia sebenarnya kesulitan menembus pertahanan rapat Spurs. MVP NBA selama dua musim terakhir itu hanya memasukkan 7 dari 23 tembakan dan mencatat empat turnover.

“Saya harus lebih baik, terutama melawan tim seperti ini,” kata Gilgeous-Alexander dikutip dari ESPN.

“Saya tidak bermain di level terbaik malam ini.”