Rizka Perdana Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 14.50 WIB

Wolves Tak Punya Solusi Hentikan Victor Wembanyama, Merajalela Pada Game Keempat Semifinal NBA Wilayah Barat

Bintang San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. (Dok. NBA)

JawaPos.com - Victor Wembanyama sempat mendapat sorotan karena melakukan sikutan ke leher forward Minnesota Timberwolves Naz Reid.  Itu dilakukan pada game keempat semifinal NBA Wilayah Barat, Senin (11/5) WIB lalu.

Center berpostur 224 cm itu langsung mendapat hukuman ejection pertamanya sepanjang karier. San Antonio Spurs kalah 109-114 dalam laga itu.

Beruntung, Wemby -sapaan akrabnya- terhindar dari sanksi larangan bertanding ataupun denda. Pemain asal Prancis itu bahkan menunjukkan salah satu performa terbaiknya sepanjang playoff .

Dia berhasil membawa Spurs menang 126-97 atas Wolves di kandang sendiri Frost Bank Center, San Antonio, pada Selasa (12/5) WIB kemarin.

Wemby jadi bintang dengan catatan 27 poin, 17 rebound, lima assist, tiga blok, dan dua tripoin. Dia juga mencetak 18 poin diantaranya pada kuarter pertama, menyamai rekor poin terbanyaknya dalam satu kuarter playoff. Performa tersebut mengantarkan Spurs unggul agregat 3-2.

“Saya merasa keduanya tidak saling bertentangan,” kata Wembanyama dikutip dari ESPN saat ditanya soal kebutuhan tampil lebih agresif sekaligus lebih tenang setelah insiden tersebut.

“Saya mencari keduanya.”

Di sisi lain, Timberwolves sebenarnya mencoba ‘mengganggu’ Wembanyama lewat seringnya kontak fisik dari Rudy Gobert, Julius Randle, atau Jaden McDaniels. Namun, Wemby mampu menjaga emosinya.

“Saya merasa memancing emosi mungkin menjadi salah satu strategi mereka,” kata Wembanyama. “Saya merasa harus tetap tenang.”

Bintang Timberwolves, Anthony Edwards mengakui timnya tidak menemukan solusi untuk menghentikan Wembanyama.

Editor: Hendra
